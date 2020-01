বাউন্ডারির বাইরে দাঁড়িয়ে ক্যাচ, তবু আউট

ক্রিকেটে কত কিছুই না ঘটে! কিন্তু এমন আউট কি কখনও দেখেছেন? বিগ ব্যাশে অদ্ভুত এক আউট নিয়ে রীতিমত তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। ক্রিকেটীয় আইনে যেটাকে আউট হিসেবে ধরে নিলেও আদতে ব্যাটসম্যান কিংবা ব্যাটিং দলের সমর্থকদের জন্য মেনে নেয়া ছিল ভীষণ কঠিন।

ঘটনা বৃহস্পতিবার ব্রিসবেন হিট আর হোবার্ট হ্যারিকেনের মধ্যকার ম্যাচের। দারুণ খেলছিলেন হোবার্ট ব্যাটসম্যান ম্যাথু ওয়েড। ৩ বাউন্ডারি আর ২ ছক্কায় বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান ৪৬ বলে করেন ৬১ রান।

প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে বিপর্যয়ে পড়ে গিয়েছিল হোবার্ট হ্যারিকেন। ওপেনার ম্যাথু ওয়েড ছাড়া দলের বাকি ব্যাটসম্যানরা কেউই কিছু করতে পারেননি। ওয়েড একাই টেনে নিচ্ছিলেন হোবার্টকে। ইনিংসের ১৫তম ওভারের ঘটনা। দারুণ খেলতে থাকা ওয়েড সজোরে হাঁকিয়েছিলেন বেন কাটিংকে।

লং অন বাউন্ডারিতে সে ক্যাচ ধরেও ভারসাম্য রাখতে পারেননি ম্যাট রেন শ। সঙ্গেই ছিলেন টম ব্যান্টন। তার উদ্দেশ্যে বলটা ছুড়ে দেন রেন শ, চলে যান বাউন্ডারির বাইরে। ইদানীং ক্রিকেটে এমন বুদ্ধিমত্তায় ক্যাচ বানাতে দেখা যায় হরহামেশাই।

কিন্তু এই ঘটনাটা ছিল একটু আলাদা। রেন শ বল ওপরে ছুড়ে মারলেও সেটা বাউন্ডারির ভেতরে আসেনি, বাউন্ডারির বাইরে কিছু সময় বাতাসে ভেসে ছিল। রেন শ তখন বাইরেই দাঁড়ানো। সেখান থেকে আবারও বলটা হাত দিয়ে ঠেলে দেন বাউন্ডারির ভেতরে, বল পেয়ে সেটা তালুবন্দী করেন ব্যান্টন।

বাউন্ডারির বাইরে থেকে দেয়া বল, হিসেবে তো ছক্কাই হওয়ার কথা। কিন্তু টিভি রিপ্লেতে দেখা যায়, রেন শ বাইরে থাকলেও বল দেয়ার সময়টায় তিনি মাটি থেকে লাফিয়ে ওঠেছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী যেহেতু বাউন্ডারির বাইরে পা ছিল না, আউট দেন আম্পায়ার।

কিন্তু ম্যাচ শেষেও ওই আউট নিয়ে বিতর্ক চলছে। কেননা ম্যাথু ওয়েড ওই সময় আউট না হলে হয়তো ৯ উইকেটে ১২৬ রানের সংগ্রহটা আরও বড়ই হতো হোবার্টের। এই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমেও ৫ উইকেট হারিয়ে ১৮.২ ওভার পর্যন্ত খেলতে হয়েছে ব্রিসবেন হিটকে। আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে তাই ক্ষোভটা এখনও কমেনি হোবার্ট সমর্থকদের।

