ছয় কোটিতে বিক্রি হলো ওয়ার্নের টুপি, দান করবেন পুরোটাই

অবশেষে রেকর্ড পরিমাণ অর্থমূল্যে বিক্রি হলো অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটার শেন ওয়ার্নের ঐতিহ্যবাহী ‘ব্যাগি গ্রিন’ টুপিটি। ২০০৩ সালে বিক্রি হওয়া স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের টুপির দ্বিগুণেরও বেশি মূল্যে নিজের টুপিটি বিক্রি করতে পেরেছেন ওয়ার্ন।

ব্র্যাডম্যানের ব্যাগি গ্রিন টুপি বিক্রি হয়েছিল সোয়া ৪ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলারে। অন্যদিকে নিলামে তোলার ওয়ার্নের টুপির দাম গিয়ে ঠেকেছে ১০,০৭,৫০০ (দশ লাখ সাত হাজার পাঁচশত) অস্ট্রেলিয়ান ডলারে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৬ কোটি (৫৮৭২৮৬৭৭) টাকার সমান।

তবে এত বিশাল অঙ্কের একটি টাকাও নিজের কাছে রাখবেন না ওয়ার্ন। কেননা তিনি এক মহৎ কাজের জন্যই নিলামে তুলেছিলেন নিজের ঐতিহ্যবাহী ‘ব্যাগি গ্রিন’ টুপিটি। আর সেটি হলো অস্ট্রেলিয়ায় চলমান দাবানল নেভাতে যে তহবিল গঠন করা হয়েছে, সেখানে দান করা।

এই দাবানলে অনেক অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। মারা গিয়েছে প্রায় ৫০ কোটিরও বেশি প্রাণী। এমতাবস্থায় সে অঞ্চলে প্রয়োজন অনেক সাহায্য। তাই নিজের ব্যাগি গ্রিন টুপিটি নিলামে তোলার মাধ্যমে এগিয়ে এসেছেন ওয়ার্ন। নিলামের একদম শেষমুহূর্তে সিডনির ‘এমসি’ নামক এক কোম্পানি ১০ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলারের বেশি বিড করে টুপিটি কিনে নিয়েছে।

নিলাম শেষ হওয়ার পর অংশ নেয়া সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওয়ার্ন লিখেছেন, ‘সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। নিলামে আপনারা অংশ নিয়েছেন। শেষপর্যন্ত জয়ী ব্যক্তিকে অভিনন্দন। আপনাদের মহত্ব দিয়ে আমাকে পরিপূর্ণ করে তুলেছেন। এটা আমার আশার চেয়েও অনেক বেশি। এই টাকাটা পুরোটা চলে যাবে রেডক্রসের দাবানল বিষয়ক তহবিলে।’

Thankyou so much to everyone that placed a bid & a huge Thankyou / congrats to the successful bidder - you have blown me away with your generosity and this was way beyond my expectations ! The money will go direct to the Red Cross bushfire appeal. Thankyou, Thankyou, Thankyou pic.twitter.com/vyVcA7NfGs