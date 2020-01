এমন ক্যাচও কেউ ধরতে পারে! দেখুন ভিডিও

অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরার অনেক দৃশ্যই চোখে পড়ে। আধুনিক ক্রিকেটে ফিল্ডারদের মানও উন্নয়ন হয়েছে অনেক। এ কারণে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেই নয়, ঘরোয়া ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেটেও দেখা যায় ফিল্ডারদের জান-প্রাণ দিয়ে ক্যাচ ধরার দৃশ্য।

কয়েকদিন আগেই অবিশ্বাস্য এক ক্যাচ ধরে তুমুল আলোচনার জন্ম দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগের এক ফিল্ডার। এবার একই লিগেই আরেক অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরলেন অন্য একজন ফিল্ডার।

রোববার অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স এবং মেলবোর্ন রেনেগেডসের ম্যাচেই ঘটেছে এই ঘটনা। বোলারের বল ডিপ মিড উইকেট ওপর দিয়ে হাঁকিয়ে ছিলেন ব্যাটসম্যান। সেই মার দেখেই লাফিয়ে উঠেছিলেন দর্শকরা।

নিশ্চিত ছক্কার আশায় যখন ব্যাটসম্যানও দৌড়ের গতি কমিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই মুহূর্তে সব হিসাব বদলে দিলেন অসি ক্রিকেটার টম কুপার। নিশ্চিত ছক্কা হতে চলা বলকে তিনি ক্যাচে পরিণত করলেন অসামান্য দক্ষতায়। যে ক্যাচটা সাধারণ দৃষ্টিতে ধরতে পারারই কথা নয়, সেই ক্যাচের ভিডিও নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই ভাইরাল হয়ে গেছে।

Remember the time when we thought these catches were the most incredible things ever?



Those were the days #BBL09 pic.twitter.com/UYtNn2PI84