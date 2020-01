সাড়ে ৪ শতাধিক টেস্ট কভার করা সাংবাদিককে সম্মান জানাল ইংল্যান্ড

বয়স যখন মাত্র ৬, তখন হাতে নিয়েছিলেন ক্রিকেটের বাইবেলখ্যাত উইজডেন অ্যালম্যানাক। সেখান থেকেই শুরু টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা। যা চলমান রয়েছে ছয় দশক ধরে। আর এ সময়ের মাঝে নিজেকে পরিণত করেছেন বিশ্ব ক্রিকেটের কিংবদন্তি সাংবাদিক হিসেবে।

১৯৫৪ সালের ২৮ এপ্রিল ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন বিখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক সিল্ড বেরি। ১৯৭৭ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে স্নাতকে অধ্যয়নরত অবস্থায়ই তিনি শুরু করেন ক্রীড়া সাংবাদিকতা। তাও প্রথম দায়িত্বেই কভার করেন ইংল্যান্ডের পাকিস্তান সফরের সবকয়টি ম্যাচ।

সেই যে শুরু, তা চলছে এখনও। বর্তমানে দায়িত্বরত আছে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফের ক্রিকেট সাংবাদিক হিসেবে। তবে এখন নিজের কাজের পরিধি কমিয়ে নিচ্ছেন বেরি। জানিয়ে দিয়েছেন আর কোনো টেস্ট সিরিজ কভার করতে যাবেন না দেশের বাইরে। এখন থেকে কাজ করবেন দেশের মাটিতে হওয়া সিরিজে। যার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ইংল্যান্ডের শেষ ম্যাচটিই তাই হয়ে গেছে দেশের বাইরে বেরির শেষ টেস্ট ম্যাচ।

মিডিয়া বক্সের গডফাদার হিসেবে পরিচিত সিল্ড বেরি নিজের ৪৩ বছরের পেশাদার ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ৪৭৫টি টেস্ট ম্যাচ কভার করেছেন সাংবাদিক হিসেবে। ইতিহাসে তার চেয়ে বেশি টেস্ট কভার করার রেকর্ড আর কোনো সাংবাদিকের। সেই মাইক ব্রিয়ারলি থেকে শুরু করে বর্তমানে জো রুট- ইংল্যান্ড দলে মোট ২২ জন অধিনায়কের পালাবদল ঘটেছে বেরির চোখের সামনেই।

দেশের বাইরে বেরির শেষ ম্যাচটিকে স্মরণীয় করে রাখতে দারুণ এক উদ্যোগ নিয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়রা। সোমবার জোহানেসবার্গে সিরিজের শেষ ম্যাচে ১৯১ রানের জয়ে সিরিজটি ৩-১ ব্যবধানে নিজেদের করে নিয়েছে ইংল্যান্ড। পরে ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনকেই বেরিকে সম্মান জানানোর যথাযথ মঞ্চ হিসেবে বেছে নেন ইংলিশ অধিনায়ক জো রুট।

A great moment - the god father of the media box @scyldberry calling time on touring. Seen more England Test cricket than anyone in the history of the game.



First tour to Pakistan in 1977



22 England Test captains starting with Mike Brearley



475th Test match #pic.twitter.com/273DzqFRIe