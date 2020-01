বাসে এখনও ধোনির জন্য জায়গা রাখে ভারত

গতবছর ইংল্যান্ডে হওয়া বিশ্বকাপের পর থেকেই জাতীয় দলের বাইরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান মহেন্দ্র সিং ধোনি। বেশ কয়েকবার মাঠে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তাকে দলে নেননি নির্বাচকরা। এমনকি চলতি মৌসুমে বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতেও রাখা হয়নি ধোনিকে।

তবে দলের খেলোয়াড়রা ঠিকই শূন্যতা অনুভব করেন ধোনির। তাই তো প্রায় ছয় মাস ধরে দলের বাইরে থাকলেও, এখনও দলের খেলোয়াড়রা যখন বাসে করে ভ্রমণ করেন, তারা তখন ঠিকই খালি রাখেন ধোনির সিট। যেখানে সবসময় বসতেন সাবেক অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক।

এ বিষয়টি আলোতে এনেছেন ভারতের লেগস্পিনার ইয়ুজভেন্দ্র চাহাল। তার নিজের ‘চাহাল টিভি’তে প্রকাশিত এক ভিডিও চাহাল জানিয়েছেন, বাসে ধোনির জায়গা সবসময়ই খালি থাকে।

বর্তমানে নিউজিল্যান্ড সফরে রয়েছে ভারত। বাসে অকল্যান্ড থেকে হ্যামিল্টন যাওয়ার পথে বাসের মধ্যেই ভিডিওটি করেন চাহাল। যেখানে একদম শেষে তিনি যান ধোনির জন্য নির্ধারিত সিটে। জানান, ধোনি প্রায়ই তার চাহাল টিভিতে আসতে চাইতেন। কিন্তু কখনও সে সুযোগ হয়নি ধোনির।

এসময় সাবেক অধিনায়কের কথা স্মরণ করে চাহাল আরও বলেন, ‘এ আসনে এক কিংবদন্তি বসতেন। মাহি ভাই (মহেন্দ্র সিং ধোনি)। এখন কেউ বসে না সেখানে। আমরা প্রতিদিন তাঁর অভাব অনুভব করি।’

