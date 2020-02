নিউজিল্যান্ডের হারের পর দেখুন ইয়ান স্মিথের অদ্ভূত কাণ্ড

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দলের সঙ্গে দুর্ভাগ্য তাড়া করছে ধারাভাষ্যকার ইয়ান স্মিথকেও। হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ড হারের পর অনেকেই বলেছিলেন, ইয়ান স্মিথ যেন আর ধারাভাষ্যে না আসেন।

কিন্তু ওয়েলিংটনে আবারও ধারাভাষ্য বক্সে বসলেন তিনি এবং সুপার ওভারে আবারও মাইক্রোফোন হাতে তুলে নেন। যথারীতি আবারও হেরে গেলো নিউজিল্যান্ড। আবারও দুর্ভাগ্যের শিকার হলেন ইয়ান স্মিথ নিজেও।

শুক্রবার রাতে যখন ওয়েলিংটনে সুপার ওভারে বাউন্ডারি মেরে ভারতে জেতালেন বিরাট কোহলি, সঙ্গে সঙ্গে হতাশায় মুষড়ে পড়েন স্মিথ। তার পাশে ছিলেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক নাসের হুসেইন। কেউ একজন আবার তার পাশে দাঁড়িয়ে সেই ভিডিও’ও করে ফেলেন। টুইটারে ছেড়ে দেয়ার পর মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায় সেই ভিডিও। আইসিসিও শেয়ার দেয় সেই ভিডিও।

হ্যামিল্টনে ভারতের কাছে ২৯ জানুয়ারি হারের পরই জানা গিয়েছিল, ধারাভাষ্য কক্ষে ছিলেন ইয়ান স্মিথ। নিয়তি যেন নির্ধারণই করে দিয়েছে, সুপার ওভার আর মাইক্রোফোন হাতে ধারাভাষ্যকার ইয়ান স্মিথ কথা বললে নিউজিল্যান্ডের হার নিশ্চিত।

কারণ, তিনি সুপার ওভারের সময় কথা বলতে আসলেই পারজয়ের স্বাদ নিতে হয় কিউইদের। একবার, দু’বার নয়, শেষ সাত মাসে নিউজিল্যান্ড চারবার সুপার ওভারে হার মেনেছে। প্রতিবারই ধারাভাষ্য দিয়েছেন সাবেক কিউই ক্রিকেটার ইয়ান স্মিথ।

হ্যামিল্টনে সুপার ওভারের টেনশনের মুহূর্তে সাবেক কিউয়ি উইকেটরক্ষক বলে বসেন, ‘ওদের জন্য আমাকেও জীবনের কয়েকটা বছর হারাতে হয়েছে।’ মজা করেই কথাগুলো বলেছিলেন স্মিথ; কিন্তু এই পরিসংখ্যান সামনে আসতেই অনেক কিউই সমর্থকের প্রশ্ন, ‘স্মিথ কি তাহলে সুপার ওভারে নিউজিল্যান্ডের জন্য এক দুর্ভাগ্যের নাম?

নিশ্চিত, ইয়ান স্মিথও হয়তো ভবিষ্যতে আর নিউজিল্যান্ডের ম্যাচের সময় কিংবা এ ধরনের সুপার ওভার পরিস্থিতি তৈরি হলে আর ধারাভাষ্য দিতে আসবেন না। এসেই বা কি হবে, তিনি মাইক্রোফোন নিলেই তো হেরে বসবে নিউজিল্যান্ড! কিন্তু তা না, তিনি ওয়েলিংটনে আবারও মাইক্রোফোন হাতে নিলেন, আবারও হারলো নিউজিল্যান্ড।

