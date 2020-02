মেয়ের জন্য নাম চাইলেন আফ্রিদি, জয়ীকে দেবেন পুরস্কার

গতকাল (শুক্রবার) ভালোবাসা দিবসে পঞ্চমবারের মতো কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও অলরাউন্ডার শহিদ আফ্রিদি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে এ খুশির সংবাদ নিজেই জানিয়েছেন তিনি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে এ সুখবরটি জানিয়ে আফ্রিদি লিখেছিলেন, ‘স্রষ্টার অসীম দয়া ও কৃপা...আমি চারজন অপরূপ কন্যার পিতা ছিলাম, এখন তিনি আমাকে পঞ্চম কন্যা উপহার দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। শুভকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে আমি এই সুখবরটি ভাগাভাগি করলাম...#চার থেকে পাঁচ হলো।’

এবার নিজের মেয়ের জন্য নাম চেয়েছেন ভক্তদের কাছে। শুধু তাই নয়, সেরা নামদাতার জন্য পুরস্কারও রেখেছেন আফ্রিদি। তবে দিয়েছেন একটি শর্ত। যেহেতু তার প্রথম চার মেয়ের নামের আদ্যক্ষর ইংরেজি বর্ণের ‘এ’, তাই পঞ্চম মেয়ের জন্যও ‘এ’ দিয়েই নাম চেয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, আফ্রিদি প্রথম চার মেয়ের নাম যথাক্রমে আকসা, আনশা, আজওয়া এবং আসমারা।

This one’s for my fans :

As you can see there’s a trend of my daughter’s names beginning with the letter ‘A’ ☺. Send me your recommendations for our new arrival with ‘A’....the winning name I select gets a prize! Keep the names rolling! #Aqsa#Ansha#Ajwa#Asmara#A....