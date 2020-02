বেসিন রিজার্ভে কোহলিদের জন্য ‘সবুজ-ফাঁদ’

উপমহাদেশের দলগুলো নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গেলে এমন পরিস্থিতিতে পড়েই। সবুজ বাউন্সি পিচ বানিয়ে তাদের ভড়কে দিতে চায় স্বাগতিকরা। এবারও বোধ হয় তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

শুক্রবার থেকে ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে শুরু হচ্ছে ভারত আর নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার প্রথম টেস্ট। তার আগে বেসিন রিজার্ভের পিচের একটি ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে পোস্ট করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই), যে ছবি দেখে মহাদুশ্চিন্তায় ভারতীয় সমর্থকরা।

দুশ্চিন্তা হবেই বা না কেন? বেসিন রিজার্ভের বাইশ গজে যে সবুজ রং ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না! বোঝাই যাচ্ছে, ট্রেন্ট বোল্টদের আগুনে বোলিংয়ের সামনে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ফেলতেই পিচে এমন সবুজের ছড়াছড়ি।

এমন প্রাণবন্ত পিচে কিউই বোলারদের সামলানো রীতিমতো কঠিন ব্যাপার হবে বিরাট কোহলিদের জন্য। এমনিতেও বেসিন রিজার্ভের পিচ সিম বোলারদের সহায়ক হয়।

A day out of the 1st Test, this is what the pitch at Basin Reserve looks like.



Thoughts ? #NZvIND pic.twitter.com/XND442GJFN