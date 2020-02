অথচ ক্রিকেট একদমই পছন্দ করতেন না জাহানারা

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অন্যতম সেরা তারকা ডানহাতি পেসার জাহানারা আলম। দেশের নারী ক্রিকেটের একদম শুরু থেকেই খেলছেন তিনি। যেমন তার নিয়ন্ত্রিত পেস বোলিং, তেমনি তার রূপ সৌন্দর্য। সবমিলিয়ে নারী ক্রিকেটের অন্যতম স্টারই বলা চলে জাহানারাকে।

চলতি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বল হাতে ঠিক সাফল্য পাচ্ছেন না তিনি, তিন ম্যাচ খেলেও নামের পাশে যোগ হয়নি কোনো উইকেট। তবে এরই মধ্যে সুন্দরী ক্রিকেটার হিসেবে সকলের নজর কেড়েছেন জাহানারা। খেলার মাঠে তার ব্যবহৃত ‘আইলাইনার’ রীতিমতো আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

তবে এসব ছাপিয়ে জাহানারার মূল পরিচয় যেহেতু ক্রিকেটার, তাই বর্তমানে তার ধ্যান-জ্ঞান শুধুই ক্রিকেট। যদিও খেলাটিকে নিজের পেশা হিসেবে বেছে নেয়ার আগে পর্যন্ত ক্রিকেটকে পছন্দ করতেন না জাহানারা। ক্রিকেটের নিয়মকানুন শুরু থেকেই বিদ্ঘুটে মনে হতো তার।

আইসিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন জাহানারা। যেখানে তিনি বলেন, ‘যখন আমি (খেলা) শুরু করি, তখন আমি সত্যিই ক্রিকেট পছন্দ করতাম না। ক্রিকেটের নিয়মকানুন আমার কাছে বেশ কঠিনই মনে হতো। আমার জন্ম ১৯৯৩ সালে। ইন্টার স্কুল টুর্নামেন্টে আমি হ্যান্ডবল ও ভলিবল খেলতাম নিয়মিত।’

নিজের ক্রিকেটে আসার কথা জানিয়ে জাহানারা আরও বলেন, ‘পরে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ঠিক করল নারী ক্রিকেট দল গঠন করা হবে। আমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো ক্রিকেট খেলব কি না? তখন আমি বললাম যে, আমার খেলতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমি খেলতে পারব তো? আমার মনে হয় না (পারব)। তখন কোচ আমাকে বললেন যে, হ্যাঁ তুমি পারবে। নিয়মিত খেলাধুলার মধ্যেই আছো তুমি, সমস্যা হবে না।’

তিনি বলতে থাকেন, ‘এভাবেই আমি ক্রিকেটে নাম লেখাই, ২০০৬ সালে। পরে আমরা আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলাম ২০১১ সালে। সেখান থেকে আমি এখনও দলের সঙ্গে আছি। ব্যক্তিগতভাবে, ওয়েস্ট ইন্ডিজে হওয়া গতবারের বিশ্বকাপটাই আমার কাছে সেরা। সেখানে আমার পারফরম্যান্স খানিক ভালো ছিলো। এছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাইরে থেকেও মানুষ আমাদের খেলা দেখতে গিয়েছিল। যা সত্যিই দারুণ অনুভূতি ছিল।’

এসময় জাহানারা জানান, বর্তমানে তার লক্ষ্য বাংলাদেশ দলের র‍্যাংকিংয়ের উন্নতি করা। বর্তমানে টি-টোয়েন্টি র‍্যাংকিংয়ের নবম স্থানে রয়েছে টাইগ্রেসরা। তবে আগামী ৪-৫ বছরের মধ্যেই নিজ দলকে র‍্যাংকিংয়ের সেরা পাঁচে তোলার ইচ্ছে ২৬ বছর বয়সী এ ডানহাতি পেসারের।

‘আমার বর্তমান লক্ষ্য দলের র‍্যাংকিং উন্নতি করা। এ বিশ্বকাপে আমরা ১-২ ম্যাচ জিতলে র‍্যাংকিংয়ে আট নম্বরে উঠতে পারব আশা করি। আগামী ৪-৫ বছরের মধ্যে আমি নিজ দলকে সেরা পাঁচে দেখতে চাই। আমরা এটা করতে পারবো বিশ্বাস আছে। আমাদের দলে বেশ কয়েকজন উদীয়মান প্রতিভা আছে। এছাড়া আগামী বছর দেশের মাটিতে হবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। সেখান থেকে খেলোয়াড় পাবো আশা করছি’- বলেন জাহানারা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে ২০১১ সাল থেকেই খেলছেন জাহানারা। এখনও পর্যন্ত ৩৭ ওয়ানডেতে তার শিকার ৩৩ উইকেট। এছাড়া টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ৭১ ম্যাচ খেলে ৫৫টি উইকেট নিয়েছেন খুলনার এ ক্রিকেটার।

