লকডাউন সারাদেশ, জিমের সরঞ্জাম খুঁজছেন কিউই অলরাউন্ডার

আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুরো নিউজিল্যান্ড লকডাউন করার সিদ্ধান্ত বলবত হবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডার্ন। সোমবার তিনি বলেছেন, খুব শিগগিরইি নিউজিল্যান্ডে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি, অপ্রয়োজনীয় সব সেবা, স্কুল ও সরকারি-বেসরকারি অফিস বন্ধ করা হবে।

এমনটা হলে স্বাভাবিকভাবেই, ঘরের বাইরে বের হওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না নিউজিল্যান্ডের নাগরিকদের। অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া সারাক্ষণ থাকতে হবে বাড়ির ভেতরেই।

এমতাবস্থায় নিজের ফিটনেস নিয়ে খানিক চিন্তায়ই যেনো পড়লেন নিউজিল্যান্ড জাতীয় ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার জিমি নিশাম। ফলে হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করেছেন জিমের সরঞ্জাম ও জিম করার জন্য সহকারী।

লকডাউনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পরপরই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে এ বিষয়ে একটি টুইট করেছেন নিশাম। যেখানে তার বেশিরভাগ অনুসারীই পরামর্শ দিচ্ছেন জিমের সরঞ্জাম ছাড়াই খালি হাতে এক্সারসাইজ করার জন্য।

নিজের টুইটে নিশাম লিখেছেন, ‘লকডাউনের সময় আমাকে জিমের সরঞ্জামাদি ভাড়া দেবেন, এমন কোনো জিম মালিক বা অপারেটর আছেন? আমার সঙ্গে জিম করার জন্য একজন সহকারীও দরকার। আমি অবশ্যই যথাযথ ভাড়া দেবো এবং সরঞ্জামাদি নিজেই গিয়ে আনবো এবং আপনার প্রয়োজনের সময় ফেরত দিয়ে আসবো।’

Are there any gym owners/operators in Auckland that would be willing to part with some equipment during the lockdown? I will pick up/drop off and compensate of course, and return as soon as you need it back