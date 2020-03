নয় বছর ধরে লকডাউন ভারতীয় ব্যাটসম্যান!

করোনাভাইরাসের কারণে বেশ কিছু শব্দ এখন শোনা যাচ্ছে মানুষের মুখে মুখে। যেমন- কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন বা লকডাউন। এমন কতিপয় কঠিন শব্দই এখন হয়ে গেছে অতি পরিচিত। মূলত করোনার কারণেই এত বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে শব্দগুলো।

আর এর যথাযথ প্রয়োগ করতেও ছাড়ছেন না ক্রিকেটাররা। সম্প্রতি পাকিস্তানের সাবেক লেগস্পিনার দানিশ কানেরিয়া বলেছিলেন, ‘পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড তাকে লকডাউন করে রেখেছে।’ নিজের ক্যারিয়ার ও জীবন নিয়ে স্থবিরতা এবং বোর্ডের উদাসীনতা বোঝাতেই লকডাউন শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন কানেরিয়া।

এবার একই শব্দের ব্যবহার ভিন্ন এক কারণে করলেন ভারতের সাবেক মিডলঅর্ডার ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ কাইফ। নিজের স্ত্রীকে নবম বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে কাইফ লিখেছেন, নয় বছর ধরেই স্ত্রীর সঙ্গে লকডাউন হয়ে আছেন তিনি।

স্ত্রীর সঙ্গে একটি ছবি আপলোড করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে কাইফ লিখেছেন, ‘এর (স্ত্রী পূজা) সঙ্গে গত নয় বছর ধরেই লকডাউন আছি। শুভ বিবাহবার্ষিকী পূজা। এটাই আমার জীবনের সেরা জুটি।’

Been locked down with this one for 9 years now#HappyAnniversary, Pooja. This has been my life’s best partnership! pic.twitter.com/m6Mau0uCmJ