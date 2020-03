করোনার চার ফান্ডে ৯০ লাখ টাকা দিলেন রোহিত

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে একজোট হয়েছে সারা ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশনা অনুযায়ী গত ছয়দিন ধরে লকডাউনের মধ্যে রয়েছে সারাদেশ। যা চলবে আরও ১৫ দিন।

এ সময়ের মাঝে অসহায়-দুস্থদের যেন কোনো সমস্যা না হয়, তাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসছেন ভারতের ক্রিকেটাররা। এরই মধ্যে অনুদান দিয়েছেন শচিন টেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলি, গৌতম গম্ভীর, বিরাট কোহলি, সুরেশ রায়না, অজিঙ্কা রাহানে, মহেন্দ্র সিং ধোনিরা।

আজ (মঙ্গলবার) তাদের সঙ্গে নাম লেখালেন জাতীয় দলের তারকা ওপেনার রোহিত শর্মা। প্রধানমন্ত্রীর ফান্ডে ৪৫ লাখ, মুখ্যমন্ত্রীর ফান্ডে ২৫ লাখ এবং ‘ফিডিং ইন্ডিয়া’ ও ‘ওয়েলফেয়ার অব স্ট্রে ডগস’র ফান্ডে ৫ লাখ করে সর্বমোট ৮০ লাখ রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৯০ লাখ টাকা) দান করছেন রোহিত।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে এ খবর তিনি নিজেই দিয়েছেন। সংকটময় পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য দায়িত্ব নিতে হবে সবার, এমনটা জানিয়ে রোহিত লিখেছেন, ‘আমাদের দেশকে আবার আগের জায়গায় নিতে হবে এবং এই দায়িত্বটা আমাদের সবার। আমি সামান্য কিছু অনুদানের মাধ্যমে নিজের কাজটা করেছি। সবাই দয়া করে আমাদের নেতাদের পাশে দাঁড়ান এবং তাদের সহযোগিতা করুন।’

রোহিতের আগে ৫০ লাখ রুপি করে দান করেছেন তিন সাবেক ক্রিকেটার শচিন টেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলি ও গৌতম গম্ভীর। বিখ্যাত জুটি বিরাট কোহলি ও আনুশকা শর্মা দিয়েছেন ৩ কোটি রুপি। বাহাতি ব্যাটসম্যান সুরেশ রায়না ৫২ লাখ এবং অজিঙ্কা রাহানে দিয়েছেন ১০ লাখ রুপি।

শুধু ক্রিকেটেই নয়, এগিয়ে এসেছেন অন্যান্য খেলার তারকারাও। ব্যাডমিন্টনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পিভি সিন্ধু দান করেছেন ১০ লাখ রুপি। রেসলিং তারকা বাজরাং পুনিয়া দিয়েছেন নিজের ৬ মাসের বেতন। এছাড়া দৌড়বিদ দুতি চাঁদ এবং হিমা দাসও নিজেদের ১ মাসের বেতন দান করেছেন।

We need our country back on feet & the onus is on us. I’ve done my bit to donate 45lakhs to #PMCaresFunds, 25lakhs to #CMReliefFund Maharashtra, 5lakhs to @FeedingIndia and 5lakhs to #WelfareOfStrayDogs.Let’s get behind our leaders and support them @narendramodi @CMOMaharashtra