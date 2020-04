৬,৬,৬,৬ : ব্রেথওয়েট তাণ্ডবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্বজয়ের দিন

আজ ৩ এপ্রিল। ২০১৬ সালের এই দিনে বিশ্বজয়ের আনন্দে মেতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইডেন গার্ডেনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে রোমাঞ্চকর এক জয় তুলে নিয়েছিল ক্যারিবীয়রা। যে জয়ের নায়ক ছিলেন কার্লোস ব্রেথওয়েট।

অথচ ইডেন গার্ডেনে ম্যাচের শেষ ওভার পর্যন্ত ইংল্যান্ডের জয়ের সম্ভাবনা ছিল যথেষ্টই। শেষ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দরকার ছিল ১৯ রান। বেন স্টোকসের হাতে বল তুলে দেন ইংলিশ দলপতি ইয়ন মরগান।

ম্যাচে নিজের প্রথম দুই ওভারে স্টোকস দিয়েছিলেন ১৭ রান। প্রথম দুই ওভারে যা দিয়েছিলেন, ম্যাচের শেষ ওভারটায় তা দিলেও জিতে যেত ইংল্যান্ড। কে জানতো, স্টোকসের জন্য দুঃস্বপ্ন জমা করে রেখেছিলেন ব্রেথওয়েট।

ওভারের প্রথম বল থেকেই শুরু। একে একে চার বলে চার ছক্কা। টানা চার বলে ব্রেথওয়েটের এই চার ছক্কায় ২ বল হাতে থাকতেই বিশ্বজয়ের আনন্দে মাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

অথচ পুরো ম্যাচে বারবার হোঁচট খেতে হয়েছিল ক্যারিবীয়দেরই। প্রথমে ব্যাট করে জো রুটের ৫৪ আর জস বাটলারের ৩৬ রানের ইনিংসে ভর করে ৯ উইকেটে ১৫৫ রানের লড়াকু পুঁজি দাঁড় করিয়েছিল ইংল্যান্ড। জবাবে ১১ রান তুলতেই ৩ উইকেট হারিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

সেখান থেকে মারলন স্যামুয়েলসের ব্যাটে চড়ে এগিয়ে যাওয়া। স্যামুয়েলস একটা প্রান্ত ধরে রাখলেও ১০৭ রান তুলতে ৬ উইকেট হারিয়ে বসেছিল ক্যারিবীয়রা। সেখান থেকে দারুণভাবে ম্যাচে ফেরা।

স্যামুয়েলস শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন ৬৬ বলে ৮৫ রানে। আর শেষ ওভারে অবিশ্বাস্য ব্যাটিংয়ে জয় এনে দেয়ার নায়ক ব্রেথওয়েট ১০ বলে অপরাজিত ৩৪ রানে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের এই দিনটিতে অভিনন্দন জানিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। ম্যাচের শেষ দুই ওভারের হাইলাইটস ভিডিও আপলোড করেছে তারা।

#OnThisDay in 2016, West Indies became double @T20WorldCup champions!



They first beat by eight wickets in the women's final, before the men trumped by four wickets in a finale which has been quoted many times sincepic.twitter.com/qDW4WkpwtC