রোহিতের এক বছরের মেয়ে নকল করল বুমরাহকে! (ভিডিও)

ঠিক মতো এখনও হাঁটতে শেখেনি। আর এই বয়সেই কি না জাসপ্রিত বুমরাহর স্লিং আর্ম বোলিং অ্যাকশনটা নকল করে ফেলল রোহিত শর্মার এক বছর বয়সী মেয়ে সামাইরা!

রোহিতের মেয়ের এই চেষ্টা দেখে তার ভক্ত বনে গেছেন খোদ বুমরাহ। ভারতীয় দলের এক নম্বর এই পেসার নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে সামাইরার একটি ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন, ‘আমার মনে হয়, সে এটা আমার চেয়ে ভালোভাবে করেছে। আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, আমি তার অনেক বড় ভক্ত, যতটা না সে আমার।’

ভিডিওতে দেখা যায়, রোহিত তার মেয়ের সঙ্গে খেলছিলেন। পাশে তার স্ত্রী ঋতিকার কন্ঠ শোনা যাচ্ছিল, তিনি মেয়েকে বলছিলেন-সামি, দেখাও তো বুম বুম কি করে?’ সঙ্গে সঙ্গেই সামাইরা হাত সোজা করে দেখিয়ে দেয় বুমরাহর অ্যাকশনটা।

এই বয়সেই সামাইরার এমন চেষ্টা বলে দিচ্ছে, ক্রিকেটার বাবার ঘরে জন্ম নেওয়ায় ক্রিকেটটা চলে এসেছে তার রক্তে। আর ভারতীয় দলের খেলাও নিশ্চয়ই মন দিয়েই দেখে ছোট্ট এই ভক্ত।

করোনার বিস্তার ঠেকাতে ভারতে এখন ২১ দিনের লকডাউন চলছে। সব ধরনের খেলাধুলা বন্ধ। ক্রিকেটাররা তাই ঘরে পরিবার পরিজন নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন। কখনও বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সতীর্থদের সঙ্গে মত বিনিময় করছেন।

বুমরাহ আর রোহিত আইপিএলের দল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে একইসঙ্গে খেলেন। তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যটা একটু বেশিই। আগের দিনই ভিডিও কলে বুমরাহর সঙ্গে ক্রিকেটীয় অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলেন রোহিত।

I think she does it better than me @ImRo45 @ritssajdeh!I can safely say I am a bigger fan of hers than she is of me. pic.twitter.com/rHP5g52e20