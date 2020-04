৫৯ সেঞ্চুরিতে ৫৯ লাখ রুপির অনুদান

করোনাভাইরাসের ভয়াল থাবা বেশ ভালোভাবেই পড়েছে ভারতে। দেশটিতে এরই মধ্যে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গেছে ১৬০ জন। এ সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা যে যার জায়গা থেকে এগিয়ে আসছেন।

বাদ নেই ভারতের সাবেক-বর্তমান ক্রিকেটাররাও। এরই মধ্যে মোটা অংকের অনুদান দিয়েছেন সচিন টেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলি, সুনিল গাভাস্কার, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, সুরেশ রায়নারা। এদের মধ্যে সুনিল গাভাস্কারের অনুদানের অংকটা আবার অদ্ভুত।

গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তহবিলে ৩৫ লাখ এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে ২৪ লাখ- এভাবে মোট ৫৯ লাখ রুপি দান করেন গাভাস্কার। এই অন্যরকম অংকের অনুদানের পেছনের গল্পটা দারুণ। মূলত নিজের ৫৯টি সেঞ্চুরির জন্যই ৫৯ লাখ রুপি দান করেছেন গাভাস্কার।

প্রায় এক সপ্তাহ পর এ রহস্য উন্মোচন করেছেন গাভাস্কার পুত্র রোহান গাভাস্কার। ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩৫ সেঞ্চুরি করেছেন গাভাস্কার, টেস্টে ৩৪ এবং ওয়ানডেতে ১টি। এছাড়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে মুম্বাইয়ের হয়ে তার সেঞ্চুরি সংখ্যা ২৪টি।

এজন্যই মূলত দুই জায়গায় ৩৫ ও ২৪ লাখ রুপি দিয়েছেন গাভাস্কার। টুইটারে রোহান লিখেছেন, ‘গত সপ্তাহে দান করেছেন তিনি (সুনিল)। এর মধ্যে ৩৫ লাখ হচ্ছে ভারতের হয়ে করা ৩৫ সেঞ্চুরির এবং বাকি ২৪ হলো মুম্বাইয়ের হয়ে করা ২৪ সেঞ্চুরির জন্য। সবাই সবার সুস্বাস্থের জন্য দোয়া করবেন, যেন সবাই নিরাপদ থাকতে পারি।’

Just heard that SMG has donated 59 lakhs towards covid relief fund. 35 to @PMCaresFunds n 24 lakhs to @CMOMaharashtra superb gesture Sir @rohangava9 @JayeshKulkarnee @Cricrajeshpk @BCCI @ClaytonMurzello pic.twitter.com/VDXGKZbyPj