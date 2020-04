‘শোয়েবের বিপক্ষে ব্যাটিং করা তো খুব সহজ’

ক্রিকেট ইতিহাসের গতিময় পেসারদের মধ্যে অন্যতম পাকিস্তানি ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতার। একশ মাইল গতিতে বোলিং করার নজিরও রয়েছে তার। প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের সামনে মূর্তিমান আতঙ্ক ছিলেন 'রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস' খ্যাত এ পেসার।

অথচ তার বিরুদ্ধে ব্যাটিং করা কি না খুবই সহজ! কোন তারকা ব্যাটসম্যান সরাসরি এভাবে বলেননি কখনও। তবে ভারতের সাবেক ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ কাইফের ছেলের মতে, গতি থাকায় শোয়েবের বিপক্ষে ব্যাটিং করা খুবই সহজ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ কথা জানিয়েছেন কাইফ নিজেই।

লকডাউন অবস্থায় ছেলে কবিরকে নিয়ে টিভিতে ভারত-পাকিস্তানের ২০০৩ সালের বিশ্বকাপের বিখ্যাত ম্যাচ দেখছিলেন কাইফ। তখন শোয়েবের বিপক্ষে বাবার ব্যাটিং দেখে এমন মন্তব্যই করেছে ছোট্ট কবির। তার তো আর জানা নেই, মাঠে শোয়েবের বোলিংয়ের বিপক্ষে ব্যাটিং কতটা কঠিন।

খেলা দেখার ভিডিও আপলোড করে কাইফ লিখেছেন, 'স্টার স্পোর্টসকে ধন্যবাদ। অবশেষে ভারত-পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ম্যাচটি দেখার সুযোগ পেল কবির। তবে সে তার বাবার ওপর খুব সন্তুষ্ট নয়। বললো যে, "শোয়েবের বোলিংয়ে গতি থাকায় ব্যাটিং করা খুব সহজ!" আজকের দিনের বাচ্চা এরা, হাহাহা।'

কাইদের এই ভিডিও এবং কবিরের বলা কথা চোখে পড়েছে শোয়েবেরও। এ কথার সুত্র ধরেই দুই জুনিয়রের মধ্যকার ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ দেখতে চান শোয়েব। তাই প্রস্তাব দিয়েছেন তার ছেলে মিকাইল ও কাইফের ছেলে কবিরের মধ্যে একটি ম্যাচ আয়োজনের।

শোয়েব রিটুইট করে লিখেছেন, 'তাহলে, কবির আর মিকাইল আলি আখতারের মধ্যে একটা ম্যাচ হয়ে যাক, কী বলো কাইফ? তখনই গতি সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাবে কবির। হাহাহা। ওকে (কবির) আমার ভালোবাসা দিও।'

Thanks to @StarSportsIndia, finally Kabir gets to relive that historic #INDvPAK game. But junior isn't too impressed with Papa, says hitting @shoaib100mph must be easy since there is pace in his bowling. Kids today I tell you...phew!#QuaranTime #LifeInLockdown pic.twitter.com/N3uiTZ0PQ7