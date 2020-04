আশরাফুলের কথাও মনে করালেন আকমল

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড কর্তৃক তিন বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন পাকিস্তানের উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান উমর আকমল। তার অপরাধ ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পেয়েও সেটি গোপন রাখা এবং গোপন রাখা যে অপরাধ- তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানো।

উমর আকমলের এই অপরাধের সঙ্গে বড়জোর মেলানো যায় সাকিব আল হাসানের ঘটনাকে। তিনিও বাজিকরদের কাছ থেকে ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পেয়েছিলেন এবং গোপনও রেখেছিলেন। তবে আইসিসির কাছে নিজের অপরাধও স্বীকার করে নিয়েছেন।

যে কারণে আইসিসি সাকিবকে দিয়েছে দুই বছরের নিষেধাজ্ঞা, যার মধ্যে এক বছর স্থগিত করা হয়েছে শুরুতেই। কিন্তু এটিকে অপরাধ হিসেবে না মানার কারণে তিন বছরের শাস্তি পেয়েছেন উমর আকমল।

কিন্তু ভারতের বিখ্যাত ধারাভাষ্যকার ও ক্রিকেট বিশ্লেষক হার্শা ভোগলে, আকমলের এই ঘটনায় মনে করেছেন বাংলাদেশের আরেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ আশরাফুলের কথা। যিনি সরাসরি স্পট ফিক্সিং করে নিষিদ্ধ ছিলেন পাঁচ বছরের জন্য।

তবে হার্শা অবশ্য দুজনের নেতিবাচক কাজের দ্বারা মিল খুঁজে পাননি। বরং আকমল ও আশরাফুল দুজনই অমিত প্রতিভাবান হওয়ার পরেও, ভুল পথে পা বাড়িয়েছেন- এটিই মনে করে দিয়েছেন হার্শা।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের শুরুর দিকের তারকা বলা হয় মোহাম্মদ আশরাফুলকে। টেস্ট অভিষেকে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে কিংবা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কার্ডিফ সেঞ্চুরি প্রমাণ দেয় তার সামর্থ্য ও প্রতিভার। একই ধরনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ক্রিকেটে এসেছিলেন উমর আকমলও। কিন্তু দুজনের কেউই তা পূরণ করতে পারেননি।

তাই আফসোসের সুরেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হার্শা লিখেছেন, ‘আমাদের (ভারত) পূর্বে (বাংলাদেশ) এবং পশ্চিমে (পাকিস্তান), আমি দুজন অসাধারণ প্রতিভা দেখেছি। মোহাম্মদ আশরাফুল এবং উমর আকমল। তবে শুধু প্রতিভা থাকলেই হয় না। তুমি প্রতিভা কতটুকু কাজে লাগাচ্ছ, তাই ঠিক করে দেবে কতদূর যাবে।’

To our east and to our west, I saw two extraordinary talents. Mohd Ashraful and Umar Akmal. It is who you are and what you make of your talent that determines how far you go. Talent by itself is so so inadequate.