২০ বছর পর ফিক্সিংয়ের কথা স্বীকার করলেন পাকিস্তানের সেলিম মালিক

ম্যাচ ফিক্সিং করেছিলেন ২০ বছর আগে। যে কারণে নিষিদ্ধও হয়েছিলেন তিনি। ২০ বছর পর এসে সেই ফিক্সিংয়ের কথা সরাসরি স্বীকার করলেন পাকিস্তানের সাবেক ব্যাটম্যান সেলিম মালিক।

২০০০ সালে অস্ট্রেলিয়ার তিন ক্রিকেটারকে ঘুষের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। সে অপরাধের জন্য আজীবনের জন্য তাকে ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তখন থেকে অস্বীকার করে আসলেও সেই সেলিম মালিকই স্বীকার করলেন ফিক্সিংয়ের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা।

ক্রিকেটে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের বিষয়টা এই করোাভাইরাসের মধ্যেও বড় একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাত্রই ফিক্সিং প্রস্তাবের তথ্য না জানানোর অপরাধে পাকিস্তানের ব্যাটসম্যান উমর আকমলকে তিন বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা নিয়ে আপাতত তোলপাড় চলছে ক্রিকেট দুনিয়ায়।

এরই মধ্যে ২০ বছর আগে করা নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন সেলিম মালিক। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ‘১৯ বছর আগে (মূলতঃ হবে ২০ বছর) যা করেছি, তার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে আমি তৈরি।’

১৯৯২ সালে ইমরান খানের পাকিস্তানের হয়ে বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন সেলিম মালিক। তিনি এ বিষয়ে আরও বলেন, ‘আট বছর বয়সে ক্রিকেট খেলা শুরু করেছিলাম। এছাড়া আর কিছুই করিনি। সারা জীবন ধরে ক্রিকেট খেলে গেছি। এটাই আমার রুটি-রুজি ছিল। আবেদন করছি, মানবাধিকার আইনে যারা ম্যাচ-ফিক্সিংয়ের সঙ্গে যুক্ত, তাদের যেন বিচার হয়। আর আইসিসি ও পিসিবি’র যা নিয়ম, তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে আমি প্রস্তুত।’

২০০৮ সালে পাকিস্তানের প্রধান কোচের পদের জন্য আবেদন করেছিলেন মালিক। ২০১২ সালে পাকিস্তান দলের ব্যাটিং কোচের পদের জন্যও আবেদন করেছিলেন তিনি; কিন্তু, তার আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। এর কারণ জানতে চেয়ে মালিক বলেছেন, ‘মোহাম্মদ আমির, সালমান বাট, মোহাম্মদ আসিফ ও শারজিল খানকে তো পরে খেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু আমাকে অগ্রাহ্য করা হল। এমনকি, কোচ হিসেবেও কাজ করতে দেওয়া হল না।’

