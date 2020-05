আইনি নোটিশ পেয়ে উল্টো ‘বাউন্সার’ ছুঁড়লেন শোয়েব আখতার

উমর আকমলের তিন বছরে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে ইউটিউবে পোস্ট করা এক ভিডিওতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান আইন উপদেষ্টা তফাজ্জল রিজভির নামে বাজে মন্তব্য করেন সাবেক গতিতারকা শোয়েব আখতার। যে কারণে তার নামে মানহানি এবং ফৌজদারী অপরাধ আইনে মামলা করেন পিসিবির এই আইন উপদেষ্টা।

মামলার নোটিশ অবশেষে এসে পৌঁছেছে শোয়েব আখতারের কাছে। জবাবে বিশাল এক বাউন্সার ছুঁড়ে মারলেন রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস। সরাসরি তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, যা ইতিপূর্বে বলেছেন, তা থেকে বিন্দুপরিমাণ সরে আসবেন না তিনি। নিজের অবস্থানেই অটল থাকবেন।

টুইটারেই নিজের বক্তব্য লিখে জানিয়ে দেন শোয়েব আখতার। তিনি সেখানে লিখেন, ‘তফাজ্জল রিজভির কাছ থেকে আমি একটি নোটিশ পেয়েছি। যেটা পুরোপুরি মিথ্যা এবং মনগড়া। আমি এ নিয়ে আমার আইনজীবী সালমান কে নিয়াজিকে নিয়োগ দিয়েছি, তিনি এর সময়োপযোগী জবাব দিয়ে দেবেন। আমি তফাজ্জল রিজভির অযোগ্যতা এবং অসন্তোষজনক পারফরমান্সের বিষয়ে যে কথা বলেছি, তা থেকে মোটেও সরে দাঁড়াবো না।’

এর আগে শোয়েব আখতার পিসিবির আইনি উপদেষ্টা দলকে পুরোপুরি অযোগ্য হিসেবে আখ্যায়িত করেন। পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান উমর আকমলের ফিক্সিং প্রস্তাব পাওয়ার পরও সে তথ্য না জানানোর অপরাধে তিন বছরের নিষেধাজ্ঞার শাস্তি দেয়ার পরই এই মন্তব্য করেন শোয়েব আখতার।

আইনি উপদেষ্টা দল নিয়ে শোয়েব আখতারের এই মন্তব্যের পর পিসিবি জানিয়েছে তফাজ্জল রিজভি এ বিষয়ে শোয়েব আখতারের বিরুদ্ধে মানহানি এবং ফৌজদারী অপরাধ আইনে মামলা করতে যাচ্ছে। পিসিবি জানিয়েছে, শোয়েব আখতার অত্যন্ত অনুপুযুক্ত এবং অসম্মানজনক বক্তব্য প্রদান করেছে।

পিসিবি তাদের বিবৃতিতে বলেছেন, ‘লিগ্যাল টিম এবং লিগ্যাল এডভাইজর সম্পর্কে শোয়েব আখতারের খুব দুর্বল শব্দ চয়নে বাজে মন্তব্যের কারণে খুব হতাশ পিসিবি। শোয়েব আখতার যে ভাষা ব্যাবহার করেছেন তা খুবই নোংরা এবং অসম্মানজনক। কোনো সভ্য সমাজে এ ধরনের বক্তব্য কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।’

I've received a notice from Tafazzul Rizvi which is based on lies & fabrications. I've engaged Mr @SalmanKNiazi1 as my lawyer to send befitting legal reply on my behalf to said notice. I stand by my words regarding incompetence & unsatisfactory performance of Mr. Rizvi.