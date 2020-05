অস্ট্রেলিয়ার সাজানো বাগান নষ্ট করে দেয়া ব্যাট নিলামে তুলছেন গিবস

পুরো ম্যাচটিকেই ক্রিকেট ইতিহাস আখ্যা দিয়েছিল ‘হাইলাইটস’ হিসেবে। ক্রিকেট ইতিহাসে ম্যাচটি জায়গা করে নিয়েছে সর্বকালের সেরা হিসেবে। একটি দল প্রথমবারেরমত সর্বোচ্চ ৪৩৪ রান করে ফেলার পর যখন দেখে সেই বিশাল স্কোরটিও ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানরা, তখন সেই ম্যাচটিকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

ঠিকই ধরেছেন, আজ থেকে ১৪ বছর আগে জোহানেসবার্গে সেই অতি মানবীয় ম্যাচটি উপহার দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া প্রথমে ব্যাট করে সংগ্রহ করেছিল ৪৩৪ রান। এতবড় স্কোর করার পর যখন তারা নিশ্চিত ধরে নিয়েছিল জিততে যাচ্ছে, তখন হার্সেল গিবস নামক এক মারকুটে ব্যাটসম্যানের অসাধারণ ইনিংসের ওপর ভর করে ৪৩৮ রান করে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

একযুগের চেয়েও বেশি সময় আগে অর্থ্যাৎ ২০০৬ সালে সেই অতিমানবীয় মাচে অস্ট্রেলিয়ার সাজানো বাগান তছনছ করে দেয়া ব্যাটটিকে এবার করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সাহায্যের জন্য নিলামে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন হার্সেল গিবস।

প্রায় দেড় দশক আগে ওয়ানডে ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড আজকের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের যুগেও অক্ষত। সেদিন অস্ট্রেলিয়ার ৪৩৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জয়ের পর ড্রেসিংরুম থেকে গ্রায়েম স্মিথ, এবি ডি ভিলিয়ার্সদের উচ্ছ্বাসের লাফ আজও টাটকা ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে।

ব্যাট হাতে সেদিন প্রোটিয়াদের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হার্সেল গিবস। ২১টি চার ও ৭টি ছক্কায় সাজানো গিবসের ১১১ বলে ১৭৫ রানের সেই অসাধারণ ইনিংস রয়ে গেছে ওয়ানডে ক্রিকেটে অন্যতম সেরা ইনিংস হিসেবে।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সেদিন রিকি পন্টিং’য়ের ১০৫ বলে ১৬৪, মাইক হাসি, সাইমন ক্যাটিচ, অ্যাডাম গিলক্রিস্টদের অর্ধশতরানের ওপর ভর করে ৪৩৪ রান তুলেছিল ক্যাঙ্গারুবাহিনী।

জবাব দিতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার সাজানো বাগান তছনছ করে সেদিন অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ডাকাবুকো প্রোটিয়া ব্যাটসম্যান গিবস। এতদিন ক্যারিয়ারের অন্যতম মূল্যবান স্মারক হিসেবে নিজের কাছেই রেখেছিলেন সেই ব্যাটটি।

এবার ১৭৫ হাঁকানো সেই ঐতিহাসিক ব্যাটটি নিলামে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন গিবস। শুক্রবার টুইটারে অটোগ্রাফ করা সেই ব্যাটের ছবি পোস্ট করে সেটা নিলামে তোলার কথা জানান সাবেক প্রোটিয়া ব্যাটসম্যান। গিবসের টুইটের কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে শুভেচ্ছা জানান তৎকালীন কোচ মিকি আর্থার। তিনি লেখেন, ‘দারুণ কাজ হার্স। এটা মহামূল্যবান।’



উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহেই করোনা অর্থসাহায্যে আইপিএলে খেলা বিশেষ একটি ম্যাচের জার্সি-ব্যাট নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গিবসের সাবেক সতীর্থ এবি ডি ভিলিয়ার্স। করোনায় অর্থসাহায্যে ২০১৬ আইপিএলে গুজরাট লায়ন্সের বিরুদ্ধে স্মরণীয় ম্যাচের সংগৃহীত কিছু স্মারক বিরাট কোহলির সঙ্গে যৌথভাবে নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডি ভিলিয়ার্স। ওই ম্যাচে বিরাট-ডি ভিলিয়ার্সের পার্টনারশিপে সংগৃহীত ৯৬ বলে ২২৯ রান এখনও আইপিএলে সর্বাধিক রানের পার্টনারশিপ।

Supersport showing the #438 game . The bat i used that day will be up for auction to raise funds for covid. Kept it all these years. pic.twitter.com/VyGyAzKVSn