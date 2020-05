করোনাভাইরাসে আক্রান্ত দক্ষিণ আফ্রিকান অলরাউন্ডার

একের পর এক দুঃসংবাদ যেন পিছুই ছাড়ছে না দক্ষিণ আফ্রিকান অলরাউন্ডার সলো কুইনিকে। গত ১২ মাসে তার জীবনে ঘটে গেছে নানান অসুখ-বিসুখের আবির্ভাব। সবশেষ তিনি আক্রান্ত হলেন মহামারী করোনাভাইরাসে।

আজ (বৃহস্পতিবার) বিকেলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়ার খবর নিজেই দিয়েছেন কুইনি। বিশ্বের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে করোনা আক্রান্ত হলেন কুইনি। তার আগে পাকিস্তানের জাফর সরফরাজ এবং স্কটল্যান্ডের মাজিদ হক কোভিড-১৯ পজিটিভ হয়েছিলেন।

আবেগী এক টুইট বার্তায় কুইনি লিখেছেন, ‘গতবছর আমি গুইলান বেয়ার সিন্ড্রোমে আক্রান্ত হলাম। দশ মাস ধরে এটার সঙ্গে লড়াই করছি। সুস্থ হওয়ার মাঝপথে আমার যক্ষ্মা হলো, আমার লিভার এবং কিডনি ফেইলিউর দেখাল। আর আজকে আমি করোনাভাইরাসেও পজিটিভ শনাক্ত হলাম। আমি জানি না, সবকিছু কেন আমার সঙ্গেই হয়।’

কুইনির এজেন্ট রব হাম্পরিস আশাবাদী, এ ভাইরাসের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতবেন ২৬ বছর বয়সী অলরাউন্ডার। আগে থেকেই অনেক রোগের সঙ্গে লড়ছেন বলে তার মানসিক শক্তিও অনেক বেশি বলে জানিয়েছেন হাম্পরিস।

এখনও জাতীয় দলে খেলা হয়নি ২৬ বছর বয়সী পেস বোলিং অলরাউন্ডার কুইনির। গত বছর খেলা থেকে দূরে সরার আগে ৩৬টি প্রথম শ্রেণি, ৪৪টি লিস্ট ‘এ’ এবং ৩৪ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। যেখানে সবমিলিয়ে তার সংগ্রহ ১২৯৮ রান ও ১৩৪ উইকেট।

So last year I got GBS, and have been battling this disease for the past 10 months and I’m only half way through my recovery. I got TB, my liver failed and my kidney failed. Now today I tested positive for corona virus. I don’t understand why all of this is happening to me.