কুকুর তাড়া করেছিল তোমাকে, চাহালকে এ কি বললেন কোহলি?

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর আগেও অনেকবার বিদ্রুপের শিকার হতে হয়েছিল ইয়ুজবেন্দ্র চাহালকে। এবার খোদ তাকে নিয়ে মজা করলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তাও এক লাইভ ভিডিও চ্যাটে।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই কোহলি-চাহাল এবং কচিকাঁচাদের সেই ভিডিও চ্যাটের একাংশ পোস্ট করেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানেই দেখা গেছে, কোহলি লেগস্পিনার চাহালকে তার নতুন হেয়ারকাট নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন।

কোহলি জিজ্ঞাসা করেন, ‘কে তোমার চুল কেটেছে?’ জবাবে চাহাল বলেন, ‘দিদি আর আমি একসঙ্গে চুল কেটেছি।’ এবার কোহালি বলে ওঠেন, ‘আমার তো মনে হল তোমায় কুকুর তাড়া করেছে।’

বিরাট কোহালি এরপর বলেন, ভারতীয় দলে সবচেয়ে বড় ‘জোকার’ হলেন চাহাল। তবে জড়তা কাটিয়ে যেভাবে জশপ্রিত বুমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠছেন, তাতে অবাক তিনি।

কোহলির মতে, ‘যুজি (ইয়ুজবেন্দ্র চাহাল) হল সবচেয়ে বড় জোকার। আর জশপ্রিত দারুণভাবে উঠে এসেছে। আমি জানতাম না যে ও প্রকাশ্যে এত বিস্তারিত কথা বলতে পারে। ওয়ান-টু-ওয়ান ও বিস্তারিতই কথা বলে; কিন্তু আমি জানতাম না যে, পুরো বিশ্বের সামনে ও এত খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারে। এটা ভাল দিক। আমি চাইব ইশান্ত শর্মা, মোহাম্মদ শামি, ভুবনেশ্বর কুমার ও উমেশ যাদবের মধ্যে একটা লাইভ ভিডিও কল দেখতে। এই চারজন কিভাবে কথা বলে, তা দেখতে চাই।’

চাহাল বলেন, তিনি লকডাউনের সময় সকালে উঠে ঘাম ঝরাচ্ছেন নিয়মিত। ফাঁস করেন, ‘লকডাউনে আমি একটা নতুন জিনিস শিখেছি। এখন সকাল সাড়ে ছটার সময় আমি ওয়ার্ক আউট করছি।’

তখন কোহালি পাল্টা বলেন, ‘তুমি এটা শেখোনি। এটা উপলব্ধি করেছ যে, এটা করা দরকার। এটাকে কোনো মতেই নতুন কিছু শেখা বলা যায় না। এটা হল হুট করে ঘুম ভেঙে উঠে বসা। ভাল লাগছে যে, তুমি শেষ পর্যন্ত জিমে যাচ্ছ।’

