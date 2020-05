স্মিথের বিপক্ষে বোলিং, লেগে গেলো শোয়েব-আইসিসি

ভারত-পাকিস্তান ছেড়ে এবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বোলিং শুরু করলেন শোয়েব আখতার। অবশ্যই তা সোশ্যাল মিডিয়ায়। তবে, এবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে গতির আগুন ছুড়তে গিয়ে আইসিসির কাছ থেকে বিদ্রুপেরও শিকার হয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক স্পিড স্টার।



অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক এবং তারকা ব্যাটসম্যান স্টিভেন স্মিথকে নিয়ে টুইট করে শোয়েব আখতার। সেখানে তিনি লিখেন, চার বলেই স্মিথকে আউট করে দিতে পারবেন তিনি।

অসি তারকা স্মিথের ব্যাটিং স্টান্স অদ্ভুত প্রকৃতির। সাধারণত এমন ব্যাটিং স্টান্স অন্য কারো নেই। অসি তারকারকে আউট করতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় বোলারদের; কিন্তু শোয়েব আখতার রীতিমত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই করলেন এ নিয়ে। বললেন, খুব সহজেই আউট করতে পারতেন স্মিথকে। মাত্র চারটি বল খরচ করতেন তিনি।

Even today, 3 hurting bouncers and i can dismiss @stevesmith49 on the 4th ball. Lol https://t.co/6vvmrfFHNK

টেস্টে স্মিথ ৭,২২৭ রান করেছেন ৭৩ ইনিংস থেকে। ১২৫টি ওয়ানডেতে ৪,১৬২ রান করেছেন। এমন ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে বল করার আগে শোয়েব কি পরিকল্পনা করতেন? শোয়েব বলেছেন, স্মিথকে তিনটি মারাত্মক বাউন্সার দিতেন। আর চতুর্থ বলটাতেই স্মিথকে আউট করে দিতেন।

শোয়েবের এই টুইট নিয়ে বিদ্রুপ করে আইসিসি। টুইটের স্ক্রিনশট নিয়ে একটি হাসির ইমো দিয়ে টুইটারে প্রকাশ করে আইসিসি। অর্থ্যাৎ, আর কেউ নয়, খোদ আইসিসিই শোয়েবের এই বক্তব্যের কঠোর বিরোধীতা করলো এবং বিষয়টাকে হেসে উড়িয়ে দিলো।

জবাবে শোয়েব আখতার পূনরায় টুইট করলেন। বললেন, একটি প্রতিকী টুইট করে আইসিসি কিভাবে নিজেদের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করলো?

শোয়েবের দুরন্ত গতির বাউন্সার সামলাতে অনেকেই পারতেন না। অনেকেই বাউন্সারের আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছেন। স্মিথকে ফেরাতে গতিশীল বাউন্সারই ছিল শোয়েবের ব্রহ্মাস্ত্র।

A symbolic tweet, how ICC has thrown neutrality out of the window.

Basically this is how the state of affairs are run there :) https://t.co/OEoJx30lXt