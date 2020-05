লকডাউনে ঘুরে বেড়ানোর সহজ উপায় জানালেন ভারতীয় ওপেনার

করোনাভাইরাসের কারণে প্রায় দুই মাস ধরে গৃহবন্দী সবাই। অতি প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়ারও অনুমতি নেই। বিশ্বের অনেক দেশেই কড়াকড়ির মধ্যে চলছে লকডাউন। তার মধ্যে অন্যতম ভারত।

কিন্তু এতদিন টানা ঘরে বসে থাকা কি আর এতই সহজ? মানসিক অবসাদ আর বিষন্নতা হামলে পড়াই স্বাভাবিক। তবে এমনটা যেন না হয়, তার একটা সহজ উপায় বের করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওপেনার মায়াঙ্ক আগারওয়াল।

লকডাউনের মধ্যেই কীভাবে ঘুরে আসা যায় দেশ-বিদেশ থেকে, তার একটা সহজ উপায় জানিয়েছেন মায়াঙ্ক। এটিকে তিনি আবার নাম দিয়েছেন ‘আর্মচেয়ার ট্রাভেলিং’ অর্থাৎ ‘হাতল চেয়ারের মাধ্যমে ভ্রমণ’। না! কোন জাদুমন্ত্র নয়, তবে মনের প্রশান্তির জন্যই এমন নাম দিয়েছেন তিনি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দুইটি ছবি পোস্ট করেছেন মায়াঙ্ক। দুইটি ছবিতেই তিনি বসেন একটি হাতল চেয়ারে। একটিতে দেখা যাচ্ছে তার নিজের বাড়ির সামনের জায়গা আর অন্যটিতে কোন একটি সুদৃশ্য সমুদ্র সৈকত।

আর এর মাধ্যমেই তিনি লকডাউনে ভ্রমণের উপায় বাতলে দিয়েছেন। মায়াঙ্ক লিখেছেন, ‘লকডাউনে ভ্রমণের উপায়- প্রথমে একটি হাতল চেয়ারে বসুন। তারপর দিগন্তপানে টাকা। আর সবশেষ নিজের কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে দিন।’

যেহেতু লকডাউনের মধ্যে বাইরে যাওয়ার কোন উপায় নেই, তাই বাড়িতে বসে কল্পনার মাধ্যমে ঘুরে আসার কথাই মূলত বলেছেন মায়াঙ্ক। তার এই উপায়ে হয়তো সত্যিকারের ভ্রমণের স্বাদ মিলবে না। তবে মানসিক প্রশান্তি মিললেও মিলতে পারে।

How to travel during the lock down

Step 1: Get an armchair

Step 2: Look into the horizon

Step 3: Let your imagination run wild#ArmchairTravel #QuarantineTravelChallenge #StayHome pic.twitter.com/1enXb5DNLp