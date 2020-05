ভাই, এটা কি তুমি? অবাক আমিরের প্রশ্ন

এ কি বিরাট কোহলি টিভি সিরিজে অভিনয় শুরু করলেন কবে থেকে? সেটাও আবার ভারতে হলে কথা ছিল, তুরস্কের টিভি সিরিজে! মোহাম্মদ আমিরের মাথায় কিছুতেই যেন ঢুকছিল না ব্যাপারটা। প্রশ্ন করেই বসলেন-ভাই, এটা কি তুমি?

ঘটনাটা পরিষ্কার করা যাক। আসলে তুর্কি টিভি সিরিজ ‘দিরিলিস: এরতুগরল’-এর একটি পর্ব দেখছিলেন আমির। সে পর্বে শুশ্রুমণ্ডিত অভিনেতা কাভিত সেতিন গুনেরকে একদমই বিরাট কোহলির মতো লাগছিল।

আমির সেই ছবিটা তুলে নিতে ভুল করেননি। পরে সেটা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে শেয়ারও করেন। ভারতীয় অধিনায়ককে ট্যাগ করে পাকিস্তানি এই পেসার প্রশ্ন করেন-‌‘ভাই, এটা কি তুমি? আমি বিভ্রান্ত।’

@imVkohli brother is it you m confusedpic.twitter.com/kbwn31yjT6