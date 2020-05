আবার বাবা হলেন ইয়াসির শাহ

কন্যা সন্তানের বাবা হলেন পাকিস্তানের লেগস্পিনার ইয়াসির শাহ। সোমবার নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে নতুন অতিথির ছবি দিয়ে সুখবরটি জানিয়েছেন তিনি নিজেই। এ নিয়ে তৃতীয় সন্তানের বাবা হলেন ইয়াসির। তার ঘরে এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিল আগেই।

ইয়াসির তার টুইটে লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে আরেকটি ছোট্ট পরী উপহার দিলেন।’ পাকিস্তানি স্পিনারকে অভিনন্দন জানিয়ে তার সতীর্থ পেসার জুনায়েদ খান লিখেছেন, ‘আল্লাহ তোমার ছোট্ট পরীটিকে সুস্থ এবং সুন্দর জীবন দান করুন।’

পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) পেশোয়ার জালমির হয়ে খেলেন ইয়াসির। বাবা হওয়ায় ৩৪ বছর বয়সী এই স্পিনারকে অভিনন্দন জানিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষ।

প্রসঙ্গত, করোনাভাইরাসের কারণে গত ১৭ মার্চ টুর্নামেন্টের মাঝপথেই স্থগিত হয়ে যায় পিএসএলের এবারের আসরটি। বাকি অংশ কবে শেষ করা যাবে, এখনও বলা যাচ্ছে না।

২০১১ সালে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক আঙিনায় অভিষেক হয় ইয়াসিরের। ২০১৪ সালে শুরু হয় টেস্ট-যাত্রা। এই ফরমেটে পাকিস্তান দলের অন্যতম বোলিং ভরসা এখন ইয়াসির। দেশের সপ্তম সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি তিনি, স্পিনারদের মধ্যে চতুর্থ।

Alkhamdulillah Allah bless me another little angel pic.twitter.com/iRpOUULt0V