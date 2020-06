এক মাস আগেই ইংল্যান্ডে পৌঁছাল ক্যারিবীয়রা

জুলাই মাসের ৮ তারিখ থেকে করোনাভাইরাসের কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতি কাটিয়ে মাঠে ফিরছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সে লক্ষ্যে এক মাস আগেই ইংল্যান্ডে হাজির হয়েছে তারা।

অবশ্য বাধ্যতামূলকভাবেই এত আগে ইংল্যান্ডে আসতে হয়েছে জেসন হোল্ডার, কেমার রোচদের। সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৮ জুলাই হলেও, এক মাস আগে অর্থাৎ ৮ জুনই তারা চলে গিয়েছে ইংল্যান্ডে। কেননা করোনাভাইরাসের সতর্কতাস্বরুপ তিন সপ্তাহ সেলফ কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে দলের সবাইকে।

এ সিরিজের জন্য ১৪ সদস্যের মূল দল এবং সঙ্গে আরও ১১ সদস্যের রিজার্ভ স্কোয়াড ঘোষণা করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। এছাড়া টিম ম্যানেজম্যান্ট ও কোচিং স্টাফ মিলে প্রায় ৪০ জনের বহর বিশেষ চাটার্ড ফ্লাইটে করে এসেছে ইংল্যান্ডে। বিমানে ওঠার আগে সবারই করাতে হয়েছে কোভিড-১৯ পরীক্ষা।

ইংল্যান্ড সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্কোয়াড

জারমেইন ব্ল্যাকউড, এনক্রুমা বোনার, ক্রেইগ ব্রাথওয়েট, শামার ব্রুকস, জন ক্যাম্পবেল, রস্টোন চেজ, রাহকিম কর্ণওয়াল, শেন ডাওরিচ, চিমার হোল্ডার, জেসন হোল্ডার (অধিনায়ক), শাই হোপ, আলঝারি জোসেফ, রেয়মন রেইফার এবং কেমার রোচ।

রিজার্ভ স্কোয়াডঃ সুনিল অ্যামব্রিস, জশুয়া ডি সিলভা, শ্যানন গ্যাব্রিয়েল, কিয়ন হার্ডিং, কাইল মেয়ারস, প্রেস্টন ম্যাকসুইন, মারকুইনো মাইন্ডলি, শেন মোসলি, অ্যান্ডারসন ফিলিপ, ওশেন থমাস এবং জোমেল ওয়ারিকান।

ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের সূচি

প্রথম টেস্ট: ৮-১২ জুলাই, এজেস বোল

দ্বিতীয় টেস্ট: ১৬-২০ জুলাই, ওল্ড ট্র্যাফোর্ড

তৃতীয় টেস্ট: ২৪-২৮ জুলাই, ওল্ড ট্র্যাফোর্ড

