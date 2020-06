‘ক্ষমা চাওয়ার সাহস দেখাও সানরাইজার্স’

আইপিএলে বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়েছেন। ড্রেসিংরুমে সতীর্থরাই গায়ের রং নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। ক্যারিবীয় তারকা ড্যারেন স্যামির এমন অভিযোগের পর থেকেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। এবার সেই বিতর্কে যেন আরও খানিকটা ঘি ঢাললেন ভারতীয় অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর।

কয়েকদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক অধিনায়ক স্যামি জানান, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জার্সি গায়ে খেলার সময় তাকে সতীর্থদের অনেকেই ‘কালু’ বলে ডাকতেন।

হিন্দি শব্দটির মানে বুঝতে পারেননি। ভেবেছিলেন, শক্তিশালী কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে ইতিবাচকভাবেই তাকে এই নামে ডাকা হত; কিন্তু সত্যিটা জানার পর থেকেই মনের মধ্যে ক্ষোভের আগুন জ্বলতে শুরু করে স্যামির। সাবেক সতীর্থদের উদ্দেশে কড়া ভিডিও বার্তাও দেন তিনি। জানান, যারা এমন কটাক্ষ করতেন, তাদের প্রত্যেককে বার্তা দেবেন তিনি। জানতে চাইবেন কেন এমনটা বলা হত তাকে।

তার এই অভিযোগের পরই ভারতীয় পেসার ইশান্ত শর্মার একটি পুরনো ছবি নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। যেখানে দেখা যায়, সত্যিই স্যামিকে ‘কালু’ বলে সম্বোধন করেছেন ইশান্ত।

তবে বৃহস্পতিবার খানিকটা সুর নরম স্যামির। টুইট করে জানান, হায়দরাবাদ দলের এক সতীর্থর সঙ্গে তার কথা হয়েছে। যিনি জানান, নেতিবাচকভাবে নয়, ভালবেসেই তাকে এ নামে ডাকা হত। তাই এ নিয়ে আর জলঘোলা না করে ভবিষ্যতে যাতে আর এমন ঘটনা না ঘটে, সেদিকেই বেশি ফোকাস করতে চান ক্যারিবিয়ান তারকা।

তিনি লেখেন, ‘এক সতীর্থর সঙ্গে কথা হয়েছে। বিষয়টা আর নেগেটিভ ভাবে না ভেবে সবাইকে এ নিয়ে শিক্ষিত করাই এবার আমাদের লক্ষ্য হবে। আমার ভাই (সতীর্থ) জানিয়েছে, ভালবেসেই এমনটা বলা হত আমাকে। ওর কথা বিশ্বাস করেছি।’

স্যামির এই টুইটটিতেই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর। তার মতে বর্ণবৈষম্য নিয়ে কটাক্ষের বিষয়টি এত হালকাভাবে নেওয়া একেবারেই উচিত হচ্ছে না স্যামির। হায়দরাবাদের সে সব ক্রিকেটারদের ক্ষমা চাওয়ারও দাবি তোলেন স্বরা। টুইটে লেখেন, ‘প্রিয় স্যামি, কেউ যদি কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য- শব্দটি ব্যবহার করে বলে ভালবাসা থেকেই করা হয়েছে, তাহলে আপনি কী বলবেন? ‘কালু’র ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যাপারটা একইরকম। আর সানরাইজার্স, স্যামির কাছে ক্ষমা চাওয়ার ভদ্রতা আর সাহস দেখাও।’

