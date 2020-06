একদিনেই অভিষেক ভারতের তিন কিংবদন্তির!

আজ একই দিনে টেস্ট অভিষেক হয়েছে তিন ভারতীয় কিংবদন্তির। যাদের হাতে আবার ভারতের বর্তমান ক্রিকেট কার্যক্রম পরিচালনার ভার ন্যস্ত। তিনজন নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলকে। একজন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট, একজন ভারতের জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি পরিচালনার ভার ন্যস্ত। অন্যজন বর্তমান জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক।

পাঠক, এতক্ষণে বুঝে গেছেন নিশ্চয়, কাদের কথা বলা হচ্ছে! হ্যাঁ, প্রথমজন সৌরভ গাঙ্গুলি, দ্বিতীয়জন রাহুল দ্রাবিড় এবং তৃতীয়জন হচ্ছেন বিরাট কোহলি। কাকতালীয়ভাবে একই দিনে এই তিন গ্রেট ক্রিকেটারের টেস্ট অভিষেক হয়েছে। ২৪ বছর আগে টেস্ট ক্রিকেটের ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি এবং রাহুল দ্রাবিড় একসঙ্গে। আর ৯ বছর আগে এই একই দিনে টেস্ট ক্যারিয়ার শুরু করেন বিরাট কোহলি।

শুধুমাত্র ভারতীয় ক্রিকেটই নয়, বিশ্ব ক্রিকেটকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে সমসাময়িক সময়ে দারুণ ভুমিকা রাখছেন তারা তিন জন। সৌরভ গাঙ্গুলি এবং রাহুল দ্রাবিড় তার নিজের সময়ে অবদান রেখেছেন। বিরাট কোহলি বর্তমান সময়ে অবদান রেখে চলেছেন। সৌরভ আর দ্রাবিড় তো নিজেদেরকে কিংবদন্তিতুল্য করেই ফেলেছেন। ক্যারিয়ার শেষ করার আগেই সেই একই কাতারে নাম তুলে ফেলেছেন বিরাট কোহলিও।

১৯৯৬ সালের ২০ জুন, লর্ডসে স্বাগতিক ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক ঘটেছিল সৌরভ গাঙ্গুলি এবং রাহুল দ্রাবিড়ের। স্মৃতির সরণি বেয়ে সেই দিনে ফিরলেন সাবেক ভারত অধিনায়ক সৌরভ। টুইট করলেন অভিষেকের ২৪তম বার্ষিকীকে স্মরণ করে।

বিসিসিআই’র বর্তমান সভাপতি টুইট করে লিখেছেন, ‘এই দিনেই অভিষেক ঘটিয়েছিলাম। জীবনের সেরা মুহূর্ত।’

Made my debut today .. life’s best moment @bcci pic.twitter.com/2S9VLSSVzE

নিজের অভিষেককে স্মরনীয় করে রেখেছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি। স্বাগতিক ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে করেছিলেন ১৩১ রান। খেলেছিলেন ৩০১ বল। ভরসা দিয়েছিলেন ভারতের মিডল অর্ডারে। একইসঙ্গে থামিয়ে দিয়েছিলেন তাকে নিয়ে সব সমালোচনার। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

টেস্ট অভিষেক নিয়ে টুইট করেছেন সৌরভের স্ত্রী ডোনাও। তিনি লিখেছেন, ‘২৪ বছর আগে সৌরভ অভিষেক করেছিল। তোমার জন্য গর্বিত।’

১৯৯২ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ানডে ক্রিকেটে অভিষেকের পর চার বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন সৌরভ। ১৯৯৬ সালে ইংল্যান্ড সফরে ২৬ মে আবারও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেখা যায় তাকে। ম্যানচেস্টারে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে তিনে নেমে করেছিলেন ৪৬।

24 years ago Sourav made his debut , so proud of u !!! pic.twitter.com/Hqz6rucibd