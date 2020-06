মালিঙ্গাকে ‘চুমু খেতে বারণ’ টেন্ডুলকারের

করোনাকালীন ক্রিকেটের জন্য এরই মধ্যে পাঁচটি পরিবর্তিত নিয়মের কথা জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল। যার মধ্যে অন্যতম ক্রিকেট বলে লালা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা। অর্থাৎ আগে যেমন যখন-তখন ক্রিকেট বলে লালা ব্যবহার করা যেত, এখন আর তা যাবে না।

নতুন এই নিয়ম নিয়ে শুরু থেকেই চলছে জোর আলোচনা। টেস্ট ক্রিকেটে পেসারদের এতে অনেক সমস্যা হবে- এমনটাই মতামত বিশেষজ্ঞদের। তবে এসব আলোচনা পুরোটাই বোলিংয়ে সুইং পাওয়া, না পাওয়া নিয়ে।

কিন্তু শ্রীলঙ্কার ঝাঁকড়া চুলের পেসার লাসিথ মালিঙ্গার বেলায়, এ নিয়মটি যে তার অ্যাকশন ও রানআপকে ফেলে দিয়েছে সংশয়ের মধ্যে। কেননা বোলিংয়ের রানআপ শুরুর আগে বলে একটি চুমু খাওয়া মালিঙ্গার চিরাচরিত পভ্যাস। প্রতিটি ডেলিভারির আগেই এমন করেন তিনি।

এখন করোনাভাইরাসের কারণে তো বলে লালা লাগানো নিষেধ। কিন্তু মালিঙ্গা বলে চুমু দিলে তার মুখের ড্রপলেট লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। যা কি না অন্যান্য খেলোয়াড়দের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে করোনাকালের ক্রিকেটে মালিঙ্গাকে হয়তো বদলানো লাগবে নিজের অভ্যাস।

আর এ নিয়ে তাকে খোঁচা মারতে ভুল করেননি ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান শচিন টেন্ডুলকার। টুইটারে এক পোস্টের মাধ্যমে মালিঙ্গাকে বলে চুমু খেতে বারণ করে দিয়েছেন শচিন।

রানআপের সময় বলে চুমু খাচ্ছেন মালিঙ্গা, এমন একটি ছবি পোস্ট করে শচিন লিখেছেন, ‘আইসিসির নতুন নিয়মের কারণে কোন একজনকে তার রানআপের অভ্যাস বদলাতে হবে। কী বলো মালিঙ্গা?’

A certain someone will have to also change his run up routine with the new @icc rules! What say Mali?#LasithMalinga pic.twitter.com/rHqbXZ3LMj