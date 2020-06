করোনা আক্রান্ত ১০ ক্রিকেটারের জন্য আফ্রিদির প্রার্থনা

ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে উড়াল দেয়ার আগে পাকিস্তান ক্রিকেট শিবিরে করোনার তুমুল হানা। সোমবার তিন ক্রিকেটারের পর মঙ্গলবার আরও সাতজনের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। সোমবার হায়দার আলি, হারিস রাউফ এবং শাদাব খানের পর মঙ্গলবার করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে ফাখর জামান, ইমরান খান, কাশিফ ভাট্টি, মোহম্মদ হাফিজ, মোহাম্মদ হাসনাইন, মোহাম্মদ রিজওয়ান এবং ওয়াহাব রিয়াজের শরীরে। আক্রান্ত আরও একজন সাপোর্ট স্টাফও।

Prayers for quick recovery of Fakhar, Imran Khan, Kashif, Hafeez, Hasnain, Rizwan and Wahab and Malang. Please take good care. Appeal to all Pakistanis, please take the virus seriously!