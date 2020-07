বচ্চন পরিবারের আরোগ্য কামনায় আফ্রিদি

দুই দেশের মধ্যে এখন বৈরিতা চরম পর্যায়ে। আর ঠোঁটকাটা স্বভাবের শহিদ আফ্রিদি খেলা হোক বা রাজনীতি, ভারতের সমালোচনা করতে পিছপা হন না। ভারতীয়দের কাছে তাই এখন আগের মতো জনপ্রিয়তা নেই পাকিস্তানি অলরাউন্ডারের। বরং তার একটা একটা মন্তব্য নিয়ে সমালোচনা চলতেই থাকে।

তবে রাজনৈতিক মত আর আদর্শে ভিন্নতা থাকতে পারে। মানবিকতার জায়গায় শত্রুও শত্রু থাকে না। ভারত বিদ্বেষী হিসেবে পরিচিতি পাওয়া আফ্রিদি যেমন এবার দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন বলিউডের বচ্চন পরিবারের সদস্যদের।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মুম্বাইয়ের নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি আছেন বলিউড শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন। অমিতাভের বয়স ৭৭ বছর। সেইসঙ্গে নানা রোগে ভুগছেন। তাই শনিবার রাতে এই অভিনেতার করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর সামনে আসতেই দুশ্চিন্তা ঘিরে ধরেছে ভক্ত-সমর্থকদের।

শুধু অমিতাভ নন, করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তার ছেলে অভিষেক বচ্চনও। এমনকি প্রথমবার পার পেলেও দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ এসেছে অভিষেকের স্ত্রী জনপ্রিয় বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রায় ও তাদের কন্যা আরাধ্য বচ্চনের।

বচ্চন পরিবারে করোনার থাবা পড়ার খবর শুনে বিচলিত আফ্রিদি। তিনি নিজেও কিছুদিন আগে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। এখন সুস্থ। অমিতাভ ও তার ছেলেও যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেন, সেই কামনা করেছেন পাকিস্তানি অলরাউন্ডার।

রোববার টুইটারে পাকিস্তান ক্রিকেটের অন্যতম জনপ্রিয় এই তারকা লিখেছেন, ‘স্যার বচ্চন ও জুনিয়র বচ্চনের জন্য শুভকামনা রইল। আশা করি আপনারা খুব দ্রুত এবং ভালোভাবে সেরে উঠবেন।’

Best wishes for @SrBachchan and @juniorbachchan . Hope you recover well and soon.