কি অবিশ্বাস্য ক্যাচ, চোখ ছানাবড়া সবার (ভিডিও)

ইংল্যান্ডের জয়ের জন্য তখন প্রয়োজন মাত্র ১ উইকেট। বিজয়ের মুহূর্তটা রাঙিয়ে দিতেই কি এমন অসাধ্য সাধন করে বসলেন অলি পোপ? শর্ট লেগে তিনি যে ক্যাচটা নিলেন, এই পজিশনে এর আগে কেউ এমন কিছু দেখেছেন কি না, হয়তো মনে করতে পারবেন না।

শর্ট লেগে দাঁড়ানো ফিল্ডারকে সবসময়ই বড় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কেননা এই পজিশনে ক্যাচ আসলে প্রতিক্রিয়ার সময় পাওয়া যায় না কম। যা করার চোখের পলকেই করতে হয়।

এখানে দাঁড়িয়ে ক্যাচ তালুবন্দী করা কতটা কঠিন, যিনি দাঁড়ান, তিনিই কেবল বলতে পারবেন। যে ক্যাচ নিয়ে কথা হচ্ছে, ২২ বছর বয়সী পোপের হাত প্রথমবার সেই ক্যাচটা ফস্কেই গিয়েছিল। কিন্তু পরে যা দেখালেন, চোখ ছানাবড়া সবার।

ডম বেসের বলে ফ্লিক করেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের নয় নম্বর ব্যাটসম্যান কেমার রোচ। শর্ট লেগে দুই হাতে বলটা লুফে নেয়ার চেষ্টা করলেও রাখতে পারেননি পোপ, মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল অনেকটা দূরে ছিটকে গিয়ে।

কিন্তু পোপ যেন নাছোড়বান্দা। কিছুতেই ইংল্যান্ডের জয় বিলম্বিত হতে দেবেন না। ঝাঁপিয়ে পড়ে এক হাতে সেই বলটা নিয়ে নিলেন ইংলিশ এই ফিল্ডার। দুর্দান্ত সেই ক্যাচের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে শেয়ার করেছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট।

যদিও বেস বা পোপ নন, এই টেস্টের নায়ক ছিলেন 'মিস্টার ইনক্রেডিবল' খেতাব পাওয়া বেন স্টোকস। ইংলিশ এই অলরাউন্ডার গত বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতার পর থেকেই যেন দিনকে দিন নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মিশনে নেমেছেন।

ওল্ড ট্রাফোর্ডে ১১৩ রানের জয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে ইংল্যান্ড। যে টেস্টে প্রথম ইনিংসে বিপদের মুখে ১৭৬ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলার পর বল হাতে ১ উইকেট আর দ্বিতীয় ইনিংসে মারকুটে ব্যাটিংয়ে ৫৭ বলে ৭৮ রানের হার না মানা ইনিংসের পর দলের জয়ের পথে বোলিংয়েও ২ উইকেট নিয়েছেন স্টোকস।

An outrageous catch to seal the win @OPope32



Scorecard/Clips: https://t.co/XrEXxaebRK#ENGvWI pic.twitter.com/89ou9a9jRz