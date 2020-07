কমলো উমর আকমলের শাস্তি: ক্ষোভে ফাটলেন কানেরিয়া

হঠাৎ করেই পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান উমর আকমলের নিষেধাজ্ঞার শাস্তি কমিয়ে ফেললো পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পেয়েও সেটা না জানানো এবং পিসিবির তদন্ত চলাকালীন সন্দেহজনক আচরণ করায় তাকে প্রথমে তিন বছরের নিষেধাজ্ঞার শাস্তি দিয়েছিল পিসিবি। মঙ্গলবার সেই শাস্তি অর্ধেক কমিয়ে দেড় বছরে নামিয়ে আনে পাকিস্তান ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা।

কিন্তু উমর আকমলের নিষেধাজ্ঞার শাস্তি কমিয়ে আনাটা মোটেও পছন্দ হয়নি আরেক নিষিদ্ধ ক্রিকেটার, সাবেক লেগ স্পিনার দানিশ কানেরিয়ার। উল্টো ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তিনি। বললেন, ‘পিসিবি সব সময়ই দ্বৈত আচরণ করে। আমার সঙ্গে এক ধরনের আচরণ করলো, আর উমর আকমলের সঙ্গে আচরণ করলো আরেক ধরনের।’

দুর্নীতির বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতির কথা বহু আগে থেকেই বলে আসছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। অথচ, তারাই কি না সেই নীতি থেকে সরে এসে শাস্তি কমিয়ে দিলো উমর আকমলের। এ বিষয়টাই হাইলাইটস করলেন কানেরিয়া।

টুইটারে তিনি লিখেন, ‘জিরো টলারেন্স নীতি শুধুমাত্র দানিশ কানেরিয়ার ওপরই আরোপ করা হবে, অন্য কারো ওপর নয়? কেউ কি পারবেন আমাকে বলতে যে, কেন আমাকেই শুধু আজীবনের নিষেধাজ্ঞা দেয়া হলো, অন্য কাউকে নয়? এই নীতি শুধু ধর্ম, বর্ণ এবং শক্তিশালী ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমি একজন হিন্দু। আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ধর্ম নিয়ে সব সময়ই গর্ববোধ করি।’

Zero Tolerance policy only apply on Danish kaneria not on others,can anybody answer the reason why I get life ban not others,Are policy applies only on cast,colour and powerfull background.Iam Hindu and proud of it that’s my background and my dharam.