৭০০ উইকেটও পাবেন ব্রড!

টেস্ট ক্রিকেটে ৫০০ উইকেট শিকারী স্টুয়ার্ট ব্রডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ পুরো ক্রিকেট বিশ্ব। ১৪০ টেস্ট খেলা ব্রডের সামনে আরও অনেক বড় বড় মাইলফলক অপেক্ষা করছে বলে জানালেন অসি কিংবদন্তি শেন ওয়ার্ন।

টেস্ট ক্রিকেটে ৭০৮ উইকেটের মালিক এই অসি কিংবদন্তি জানালেন, ৭০০ উইকেটের মাইলস্টোন ছোঁয়া অসম্ভব নয় ব্রডের পক্ষে। গ্রহের প্রথম বোলার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ৭০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করা ওয়ার্ন টুইটারে লিখেছেন, ‘জয়ের জন্য এবং ৫০০ উইকেটের ক্লাবে নাম লেখানোর জন্য অভিনন্দন বন্ধু ব্রডকে। মাত্র ৩৪ বছর বয়স তোমার, প্রচুর সময় পড়ে রয়েছে সামনে। ৭০০ উইকেটের নজির ছোঁয়া খুব একটা অসম্ভব কিছু নয়।’

প্রসঙ্গতঃ করোনা পরবর্তী প্রথম আন্তর্জাতিক সিরিজের প্রথম টেস্টে ব্রডকে ছাড়াই খেলতে নেমেছিল ইংল্যান্ড। যার ফল খুব একটা ভালো হয়নি ইংল্যান্ডের জন্য। সাউদাম্পটনে হারের পর দ্বিতীয় টেস্টে ব্রডকে দলে ফেরায় টিম ম্যানেজমেন্ট। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে সেই ম্যাচ যখন খেলতে নামেন ব্রড, তখন তার ঝুলিতে ছিল ৪৮৫ উইকেট। অর্থাৎ, ৫০০ উইকেট থেকে তখনও ১৫ উইকেট দূরে দাঁড়িয়ে ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কি পেসার।

দ্বিতীয় টেস্টে দু’ইনিংস মিলিয়ে ৬ উইকেট নিয়ে টালি ৪৯১-এ নিয়ে যান তিনি। শেষ টেস্টে ৫০০ ছুঁতে ব্রডের প্রয়োজন ছিল ৯ উইকেট। প্রথম ইনিংসে আধ-ডজন (৬টি) উইকেট নিয়ে ক্যারিবীয় ইনিংসকে একাই গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ম্যাচের তৃতীয়দিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম দু’টি শিকারও ছিল ব্রডের। মাইলস্টোন থেকে এক কদম দূরে দাঁড়িয়ে মঙ্গলবার ক্রেইগ ব্রাথওয়েটকে ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গেই সপ্তম বোলার হিসেবে ৫০০ উইকেট শিকারী ক্লাবে নাম লেখান ব্রড।

ব্রডের সাফল্যে তাকে কুর্নিশ জানিয়ে ভারতের যুবরাজ সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘আমি নিশ্চিত যে, যখনই আমি স্টুয়ার্ট ব্রডকে নিয়ে কিছু লিখতে যাই মানুষ ৬ ছক্কার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। আজ সবার কাছে অনুরোধ, আমার অনুরাগীদের আমি বলতে চাই মানুষটা যে কৃতিত্ব অর্জন করেছে সে জন্য তাকে কুর্নিশ জানান। ৫০০ টেস্ট উইকেট কখনোই মজার ছলে হতে পারে না। কঠোর পরিশ্রম, সংকল্প ছাড়া এটা সম্ভব নয়। ব্রডি তুমি একজন কিংবদন্তি। হ্যাটস অফ।’

Congrats on the win & on the 500th wicket too mate and at only 34 years of age - still plenty of years left, 700+ a good chancehttps://t.co/imDx7UPbPw