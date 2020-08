সবাইকে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান সাকিবের

ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে সারা বিশ্বের মুসলিমরা পালন করছেন ঈদুল আজহা। কোনো কোনো দেশে ঈদ হয়ে গেছে শুক্রবার। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক স্থানেই আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ঈদ উৎসব।

ঈদুল আজহা উপলক্ষে দেশবাসী, ভক্ত-সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ক্রিকেটাররা। এরই মধ্যে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান শুধু শুভেচ্ছা জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, একই সঙ্গে সবার কাছে আবেদন জানিয়েছেন, দরিদ্র-অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ঈদের আনন্দ তাদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে।

আজ নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে একটি পোস্টের মাধ্যমে এই আহ্বান জানান সাকিব। তিনি সেখানে লিখেছেন, ‘মহান আল্লাহর নির্দেশে ত্যাগের অঙ্গীকার পালনের দিনটিই হলো ঈদ-উল-আযহার দিন। আল্লাহ আমাদের সকলকে সমান ভালবাসা ও শক্তি দান করুন। আশেপাশের দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে আসুন ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দেই চারিদিকে।’

একই সঙ্গে ইংরেজিতেও নিজের বক্তব্যের একটা ভার্সন তুলে ধরেছেন সাকিব, ‘Eid Ul Adha is the day of sacrifice and commitment of Allah's orders. May Allah bless us with the same love & strength in all circles of life, and help all amongst us, who are helpless and in need. Eid Mubarak! #SAH75 #EidUlAdha2020 #EidMubarak'

