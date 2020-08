মেয়ের জন্মদিনে ব্রাভোর ‘চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন’

শুধু ক্রিকেটই নয়, ডিজে গান দিয়েও দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটার ডোয়াইন ব্র্যাভো। ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন গান গেয়ে তুমুল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন ব্রাভো।

শুধু নিজেদের বিশ্বকাপ জয়ের উপলক্ষ করেই এই গানটি গাননি। এরপর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই গানটি গেয়ে মাতিয়েছেন ব্রাভো। এখনও জনপ্রিয়তার শীর্ষে অন্যতম তার এই গানটি।

এবার ডোয়াইন ব্রাভো তার মেয়ের জন্মদিনে গাইলেন চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন। সোমবার ছিল তার মেয়ের ১৬তম জন্মদিন। এই জন্মদিনে শুধু চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন গান গাইলেনই না, সঙ্গে মেয়েকে নিয়ে নাচলেনও ব্রাভো।

মেয়ে ডোয়াইনিকা ব্রাভো। তার জন্মদিন পালন করা হয় পরিবারের সদস্য এবং কাছের বন্ধুদের নিয়ে। ঘরোয়া ছোট্ট সেই অনুষ্ঠানটিই মাতালেন ব্রাভো নিজের গান দিয়ে। আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসে খেলেন ডোয়াইন ব্রাভো। তাদেরই অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডল থেকে করা এক পোস্টে দেখা গেলো ব্রাভোর গান এবং নাচ।

সেখানে লেখা হয়েছে, ‘ডোয়াইনিকা ব্র্রাভো এই দিনে ১৬ বছরে পা দিয়েছে। দিনটিকে তাই ব্রাভো চ্যাম্পিয়ন মোমেন্ট হিসেবে অভিহিত করলেন। ডোয়াইনিকার সামনে এটা এক অসাধারণ মুহূর্ত।’

১৮ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল)। ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোয় যা চলবে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ডোয়াইন ব্রাভোকে দেখা যাবে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলতে। যে দলটির অধিনায়ক কাইরন পোলার্ড। সিপিএল শেষে ব্রাভো এসে যোগ দেবেন তার আইপিএল দল চেন্নাই সুপার কিংসে।

Dwaynice Bravo turns 16 and that calls for a Champion moment! To the sweetest things ahead Dwaynice! #SuperBirthday #WhistlePodu pic.twitter.com/B8ypjpF5ld