বাগদান করে চাহাল লিখলেন ‘হ্যাঁ বলে দিলাম’

আইপিএলের আর মাত্র ৪০ দিন বাকি। এরই মধ্যে পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে আইপিএল ফ্রাঞ্চাইজিগুলো। বিসিসিআইয়েরও চলছে আয়োজনের প্রস্তুতি। এরই মধ্যে জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে দিলেন ভারতীয় স্পিনার ইয়ুজবেন্দ্র চাহাল। দীর্ঘদিনের প্রেমিকা ধনশ্রী ভার্মার সঙ্গে বাগদান পর্ব সেরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের জানান দিলেন, ‘হ্যাঁ বলে দিলাম।’

সোশ্যাল মিডিয়ায় বাগদানের ছবি পোস্ট করার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় দলে চাহালের সতীর্থরা শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করেন তাকে। সঙ্গে ভক্তরাও চাহাল ও ধনশ্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি দারুণ অ্যাকটিভ। এ কারণে লকডাউনে ক্রিকেট থমকে গেলেও মাঠের বাইরে জনপ্রিয়তায় এতটুকু ভাটা পড়েনি চাহালের। নানা ধরনের মজার ভিডিও পোস্ট করে শিরোনামে উঠে আসেন ভারতীয় তারকা ইয়ুজবেন্দ্র চাহাল। শনিবার বাগদানের ছবি পোস্ট করে আবারও আলোচনার শীর্ষে উঠে আসলেন তিনি।

সম্প্রতি ভারতের নেটিজেনদের মধ্যে আলোচনার বিষয় ছিল টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়ার নতুন সংসারের কথা নিয়ে। বান্ধবী নাতাশার সঙ্গে বাগদান-বিয়ে এবং সম্প্রতি সন্তানের বাবা হয়ে ওঠায় খবরে ছিলেন হার্দিক।

এবার নয়া ইনিংস শুরু করলেন ভারতীয় দলের আরেক তারকা। তাও আবার আইপিএলের তেরোতম আসরের জন্য দুবাই উড়ে যাওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে। শনিবারই সোশ্যাল মিডিয়ায় আংটি বদলের ছবি পোস্ট করেন তিনি। সঙ্গে লিখেছেন, ‘আমরা পরস্পরকে হ্যাঁ বলে দিলাম। পরিবারও রাজি।’

We said “Yes” along with our families#rokaceremony pic.twitter.com/Sf4t7bIgQt