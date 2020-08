ভারতজুড়ে গুঞ্জন, বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন ধোনি!

অবসরের জ্বল্পনা-কল্পনা ছিলই। কিন্তু এমন হঠাৎ করে মহেন্দ্র সিং ধোনি অবসরের ঘোষণা দেবেন, সেটা ভাবতে পারেনি কেউ। শনিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিলেন ভারতের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক।

ধোনির অবসরের দিনটি ছিল ভারতের স্বাধীনতা দিবস। এমন দিনেই কেন অবসরের ঘোষণা দিলেন ধোনি, বিষয়টা খোলসা করেননি তিনি। তবে, ধোনির অবসর নিয়ে যখন আলোচনার ঝড় চলছে ক্রিকেট দুনিয়ায়, এমন সময়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় ধোনির আরেকটি আলোচনা এখন তুঙ্গে।

রাজনীতিতে নাম লেখাচ্ছেন ধোনি! সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর গুঞ্জন, তিনি নাকি খুব শিগগিরই যোগ দিচ্ছেন ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপিতে!

এর মধ্যেই আবার বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারিও এক সাক্ষাৎকারে বলে দিলেন, তিনি চান মহেন্দ্র সিং ধোনি বিজেপিতে যোগদান করুন। সংসদ সদস্যের এই বক্তব্যই মূলতঃ ধোনিকে নিয়ে চলা জল্পনাকে উসকে দিয়েছে।

মনে করা হচ্ছে, ধোনিকে নিয়ে এই গুঞ্জনের সূত্রপাত অমিত শাহের একটি টুইটকে কেন্দ্র করেই। ধোনির অবসরের পর টুইটটি করেন বিজেপি সভাপতি এবং ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

অমিত শাহ টুইটে লেখেন, ‘নিজের খেলা দিয়ে ধোনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে আনন্দ দিয়েছে। আশা করছি, আগামীদিনে ভারতীয় ক্রিকেটকে আরও অনেক শক্তিশালী করে তুলতে এগিয়ে আসবেন তিনি। তার ভবিষত্যের জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল। বিশ্ব ক্রিকেট হেলিকপ্টার শটটি মিস করবে।’

I join millions of cricket fans across the globe to thank @msdhoni for his unparalleled contributions to Indian Cricket. His cool temperament has turned several hot encounters in India’s favour. Under his captaincy India was crowned World Champions twice in different formats.