ধোনিকে চিঠি লিখলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী

বিদায়ের আগেই তিনি ছিলেন কিংবদন্তি। বিদায়ের পর মহেন্দ্র সিং ধোনির শ্রেষ্ঠত্ব যেন আরও বেশি ঠিকরে বেরুচ্ছে। কোনো ক্রিকেটারের অবসরে আইসিসি কখনো বিবৃতি দিয়ে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করেছে কি না সন্দেহ। কিন্তু ধোনির অবসরে বিশেষভাবে আইসিসি বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

এবার সেই ধোনির অবসরে তাকে চিঠি লিখে নিজের আবেগ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ মোদি এক আবেগঘন চিঠি পাঠিয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে সদ্য বিদায় বলে দেয়া ধোনিকে। ‘ক্যাপ্টেন কুল’কে দেয়া চিঠিতে, ভারতের ক্রিকেটে তার অবদানের কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি ব্যক্তি ধোনিকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দেন মোদি।

১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসে হঠাৎ করেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। তার হঠাৎ অবসরের বিষয়টা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেননি।

কেউ কেউ ধোনিকে আবারও ভারতের জাতীয় দলের জার্সিতে ফিরে আসতেও অনুরোধ জানান। যদিও সবার কাছ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা পেয়েছেন তিনি। সেই শুভেচ্ছাবার্তা এলো খোদ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে।

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পাঠানো সেই চিঠি নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন ধোনি। সঙ্গে লেখেন, ‘একজন শিল্পী, জওয়ান এবং একজন খেলোয়াড় সবসময় প্রশংসা পেতে চান। তারা চান, তাদের কঠোর পরিশ্রমটা অন্তত সবার নজরে পড়ুক। শুভেচ্ছা পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অনেক ধন্যবাদ।’ সঙ্গে তিনি মোদির পাঠানো চিঠির ছবিও পোস্ট করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদির পাঠানো দুই পৃষ্ঠার চিঠিতে লেখা, ‘এমএস ধোনি নামটি কেবল ক্রিকেটে তার অনবদ্য পরিসংখ্যানের জন্য মনে রাখা হবে, এমনটা নয়। তোমাকে শুধু একজন ক্রীড়াব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখলে অবিচার করা হবে।’

রাঁচির মতো ছোট শহর থেকে এসে ভারতীয় ক্রিকেটে এতবড় একটা নাম হওয়ার জন্যও ধোনির প্রশংসাও করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এছাড়া কন্যা জিভার সঙ্গে ধোনির সম্পর্ক, কিংবা দেশের সেনাবাহিনীর প্রতি ধোনির ভালবাসা, প্রতিটি জিনিসের উল্লেখ রয়েছে ওই চিঠিতে। যা দেখে আপ্লুত ভারতের ক্রিকেটপ্রেমীরা।

An Artist,Soldier and Sportsperson what they crave for is appreciation, that their hard work and sacrifice is getting noticed and appreciated by everyone.thanks PM @narendramodi for your appreciation and good wishes. pic.twitter.com/T0naCT7mO7