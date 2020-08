কলকাতা নাইট রাইডার্সে মেসি!

লিওনেল মেসি আর বার্সেলোনায় থাকছেন না, নিজেই পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন সেটা। মেসির এমন ঘোষণার পর তাকে দলে পেতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছে ফুটবল ক্লাবগুলো। শুধু ফুটবল ক্লাব বলা কেন, আর্জেন্টাইন খুদেরাজকে পাওয়ার স্বপ্ন তো দেখে যে কোনো দলই।

যেমনটা চাইছে কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। আইপিএলের ক্লাব কেকেআরেরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, মেসিকে দলে পাওয়ার বাসনায়।

আর্জেন্টাইন জাদুকরের বার্সা ছাড়ার খবর শোনার পর তারা ফটোশপ করে কেকেআরের জার্সি পরিয়ে দিয়েছে মেসিকে। টুইটে লিখেছে, ‘মিস্টার মেসি, পার্পল-গোল্ডের জার্সিটা পরলে কেমন হবে?’

Mr. #Messi, How about donning the Purple and Gold? https://t.co/oplGLuxpFC pic.twitter.com/QSoJpsRsWi