বাবা হচ্ছেন কোহলি

ক্রিকেট সুপারস্টার বিরাট কোহলি ও বলিউড তারকা আনুশকা শর্মার কোলজুড়ে আসছে নতুন মেহমান। আগামী বছরের প্রথম মাসেই জীবনের অন্যতম সেরা উপহার পেতে যাচ্ছে কোহলি-আনুশকা জুটি।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ১১টার খানিক পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোহলি ও আনুশকা উভয়েই নিজেদের ভক্তদের উদ্দেশ্যে এ সুখবরটি দিয়েছেন।

একইসময়ে একই ছবি আপলোড করে কোহলি ও আনুশকা ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘এবং আমরা তিন হচ্ছি, ২০২১ সালের জানুয়ারিতে আসছে।’ ছবিতেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সন্তানসম্ভবা কোহলিপত্নী আনুশকা।

গত ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে ইতালিতে জাকজমকপূর্ণ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন কোহলি ও আনুশকা। এরও আগে একটি শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন করতে গিয়ে একে অপরের সঙ্গে পরিচয় হয় তাদের।

সেখান থেকে প্রেম এবং অবশেষে বিয়ে। আর এখন জীবনের নতুন আরেক অধ্যায়ে পা রাখতে যাচ্ছে এ তারকা দম্পতি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আনুশকার গর্ভবতী হওয়ার খবর জানানোর পর মুহুর্তেই মধ্যেই তা ছড়িয়ে পড়েছে পুরো নেট দুনিয়ায়।

And then, we were three! Arriving Jan 2021pic.twitter.com/0BDSogBM1n