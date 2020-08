আকস্মিক অবসরের পর এবার আইপিএলও খেলবেন না রায়না

গত ১৫ আগস্ট মহেন্দ্র সিং ধোনির পর হুট করেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের বাঁহাতি ব্যাটসম্যান সুরেশ রায়না। তবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগসহ (আইপিএল) অন্যান্য ঘরোয়া টুর্নামেন্টে খেলার কথা জানিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু আইপিএল শুরুর সময় ঘনিয়ে আসতেই এবার জানা গেল ভিন্ন খবর। অবসরের ঘোষণা যেমন আকস্মিকভাবে দিয়েছিলেন রায়না, তেমনি এবার সবাইকে অবাক করে দিয়ে আইপিএল থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

আইপিএলের ১৩তম আসরে খেলার উদ্দেশ্যে চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে আরব আমিরাতে গিয়েছিলেন রায়না। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে নিজ দেশ ভারতে ফিরে গেছেন ৩৫ বছর বয়সী এ ব্যাটসম্যান এবং মিস করবে এবারের পুরো আইপিএল।

চেন্নাই সুপার কিংসের প্রধান নির্বাহী কাশি বিশ্বনাথের কথায় বোঝা যাচ্ছে, পারিবারিক কারণেই হয়তো ভারতে ফিরে গেছেন রায়না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতির মাধ্যমে রায়নার ভারত ফেরার খবর জানিয়েছে চেন্নাই।

কাশি বিশ্বনাথের বয়ানে চেন্নাই সুপার কিংসে টুইটারে লেখা হয়েছে, ‘ব্যক্তিগত কারণে সুরেশ রায়না ভারতে ফিরে গেছে এবং আইপিএলের বাকি মৌসুমে তাকে আর পাওয়া যাবে। এ সময়টা কাটিয়ে উঠতে রায়না ও তার পরিবারের প্রতি চেন্নাই সুপার কিংসের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।’

রায়নাকে না পাওয়া চেন্নাইয়ের জন্য বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কেননা দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় এ টপঅর্ডার ব্যাটসম্যান। ২০০৮ সালের প্রথম আসর থেকে এখনও পর্যন্ত চেন্নাইয়ের সবকয়টি মৌসুমেই খেলেছেন রায়না।

শুধু খেলেছেন বললে কম বলা হয়। কেননা চেন্নাইয়ের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকও তিনি। এখনও পর্যন্ত আইপিএলের ১২ মৌসুমে ১৯৩ ম্যাচ খেলে ১৩৭.১৪ স্ট্রাইকরেটে ৫৩৬৮ রান করেছেন রায়না। সবশেষ মৌসুমেও চেন্নাইয়ের জার্সি গায়ে ৩৮৩ রান করেছেন তিনি।

Suresh Raina has returned to India for personal reasons and will be unavailable for the remainder of the IPL season. Chennai Super Kings offers complete support to Suresh and his family during this time.



KS Viswanathan

CEO