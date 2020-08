কেক কেটে সন্তান আগমনের আনন্দ উদযাপন বিরুস্কার

বাবা হতে চলেছেন তিনি। দিন কয়েক আগেই দিয়েছিলেন সেই খুশির খবরটা। নতুন সদস্য আসছে আনুশকা শর্মা আর বিরাট কোহলির ঘরে। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছার বন্যা শুরু। শুরু উদযাপনও। এবার সে রকমই এক উদযাপনের ভিডিও ভাইরাল হল।

আইপিএল খেলতে আরব আমিরাতে পৌঁছে গত ২৭ অগস্ট ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন নতুন অতিথি আগমনের খবর। বেবি বাম্পে স্ত্রী আনুশকা শর্মার সঙ্গে ছবি পোস্ট করে বিরাট কোহলি জানিয়েছিলেন, আগামী জানুয়ারিতে সন্তানের মুখ দেখবেন তারা।

আরব আমিরাতে বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইন পর্ব শেষ হওয়ার পর নিবিড় প্রস্তুতি পর্ব শুরু করে দিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর ক্রিকেটাররা। তার আগে দলের বন্ডিং সেশন চলাকালীন সময়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্য ক্রিকেটার এবং কোচিং স্টাফদের নিয়ে সন্তান আগমনের আনন্দ ভাগ করে নিলেন ‘বিরুস্কা’। সেই অনুষ্ঠানেরই ভিডিও ভাইরাল হলো সোশ্যাল মিডিয়ায়।

নতুন পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, আনুস্কা আর বিরাট কেক কাটছেন। নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা করছেন। একে অন্যকে খাইয়ে দিচ্ছেন।

হোটেলের লনেই কেক কাটলেন আরসিবি অধিনায়ক বিরাট কোহলি এবং ভারতীয় ক্রিকেটের ফার্স্ট লেডি। খুশির মুহূর্ত ভাগ করে নিলেন উমেশ যাদব, নভদিপ সাইনি, ইয়ুজবেন্দ্র চাহালসহ দলের অন্য ক্রিকেটাররা। করতালিতে তারা অভিনন্দন জানান দম্পতিকে।

একে অপরকে কেক খাইয়ে দিতেই ভারত অধিনায়কের আলিঙ্গনবদ্ধ হন আনুস্কা। বিরাটের গালে চুম্বন এঁকে দেন তিনি। সবমিলিয়ে দুবাইয়ের হোটেলে এক দারুণ মুহূর্তের সাক্ষী থাকলো আরসিটবি দল।

এই অনুষ্ঠানের পর শুক্রবার মরুশহরে প্রথম ট্রেনিং সেশন সারেন কোহলিরা। প্রায় পাঁচ মাস পর নেটে ব্যাটিং উপভোগ করেন কোহলি। আরসিবি ক্যাপ্টেন জানান, স্পিনাররা সঠিক জায়গায় বল রাখায় ব্যাটিং উপভোগ করছিলাম। কোহলি আরও উল্লেখ করেন, ‘পাঁচ মাস পরে ব্যাট তুলতে গিয়ে প্রথম নেট সেশনের আগেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।’

