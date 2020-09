এক ওভারে ছয় বোলারের অ্যাকশন, চমকে দিলেন বুমরাহ (ভিডিও)

জাসপ্রিত বুমরাহর বোলিং অ্যাকশনটা এমনিতেই বেশ অদ্ভুত। তার অ্যাকশন কেউ নকল করলে সহজেই ধরে ফেলতে পারবেন ভক্তরা। আর এই বুমরাহ যদি অন্যের অ্যাকশন নকল করেন, আর সেটা যদি হয় ওভারের ছয় ডেলিভারিতে ছয় বোলারের? ব্যাপারটা বেশ মজার হয়, তাই না?

এমনই মজার কাণ্ড করলেন বুমরাহ মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের প্র্যাকটিস সেশনে। আইপিএলকে সামনে রেখে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছে দলগুলো। অনুশীলনের এক পর্যায়ে ভারতীয় পেস সুপারস্টারকে দেখা গেল, ওভারের ছয়টি ডেলিভারি ছয় রকম করে করতে।

বুমরাহর সেই বোলিংয়ের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে পোস্ট করেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। আর কোন বোলারের অ্যাকশনের মতো লাগছে কোন ডেলিভারিটি, সেটি বের করার ভার দর্শক-সমর্থকদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছে তারা।

সবগুলো অ্যাকশন অবশ্য খালি চোখে দেখেই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়, কোনটি কোন বোলারের। তবে মনে হচ্ছিল- ইংল্যান্ডের পেসার ক্রিস ওকস, ভারতীয় স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজা, লঙ্কান গতিতারকা ও মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স সতীর্থ লাসিথ মালিঙ্গা এবং ভারতের কিংবদন্তি লেগস্পিনার অনিল কুম্বলেকে নকল করেছেন বুমরাহ।

আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসছে আইপিএলের তেরতম আসরটি। এবারের টুর্নামেন্টেও ফেবারিট হিসেবেই পা রাখছে চারবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। উদ্বোধনী দিনে তাদের চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে খেলা, যারা আবার তিনবারের চ্যাম্পিয়ন।

মুম্বাইয়ের পেস আক্রমণে এবার নেই লাসিথ মালিঙ্গার মতো অভিজ্ঞ পেসার। ব্যক্তিগত কারণে টুর্নামেন্ট থেকে সরে গেছেন তিনি। ফলে দলের পেস আক্রমণের মূল দায়িত্বটা কাঁধে তুলে নিতে হবে বুমরাহকেই।

Can you guess all bowlers Boom is trying to imitate?



PS: Wait for the bonus round #OneFamily #MumbaiIndians #MI #Dream11IPL @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/RMBlzeI6Rw