রোহিতের ছক্কা আছড়ে পড়ল স্টেডিয়ামের বাইরে চলন্ত বাসে (ভিডিও)

বড় বড় ছক্কা হাঁকাতে উস্তাদ। রোহিত শর্মার নামই তাই হয়ে গেছে ‘হিটম্যান’। এই হিটম্যানের হিট এবার দেখলেন স্টেডিয়ামের বাইরের চলন্ত বাসের যাত্রীরাও! ছক্কা হাঁকিয়ে যে বলটা মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন ভারতীয় ওপেনার।

তবে এটা কোনো ম্যাচের ঘটনা নয়। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু আইপিএল। টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিজেদের প্রস্তুতি শানিয়ে নিচ্ছে দলগুলো।

মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক রোহিত শর্মাও ফ্লাডলাইটের আলোয় ম্যাচের মতো পরিবেশে ব্যাটিংটা ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন। প্র্যাকটিসের এক পর্যায়ে এক স্পিনারের বল ডাউন দ্য উইকেটে এসে উড়িয়ে মারলেন রোহিত।

