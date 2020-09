আইপিএলের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ

করোনার কারণে এবারের আইপিএলটি একটা সময় বাতিলের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল। তবে সব শঙ্কাকে পাশ কাটিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ।

মাত্র কয়েকদিন বাকি। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে মাঠে গড়াবে আইপিএলের তেরতম আসর। সবকিছুর জোর প্রস্তুতি চলছে। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এবারের আসরের থিম সংও। কিন্তু সেই গান ঘিরেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক, টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই।

আইপিএলের থিম সংটি চুরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন র্যাপার কৃষ্ণা কাউল। কৃষ্ণার দাবি, চলতি বছরের আইপিএলের থিম সং নকল করা হয়েছে তার ২০১৭ সালের গান ‘দেখ কৌন আয়া ওয়াপস’ থেকে।

করোনা সংক্রমণের জেরে এবারের আইপিএলটি হচ্ছে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে। সেই দর্শকদেরই উৎসর্গ করা হয়েছে এবারের থিম সংটি। গানটি প্রকাশ্যে আসার পর অনেকেই সেটি পছন্দ করেন। এর মাঝেই কৃষ্ণা চুরির অভিযোগ সামনে নিয়ে আসলেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে কৃষ্ণা লিখেছেন, ‘আমার গানের নকল করে আইপিএলের থিম সং বানানো হয়েছে। অথচ আমার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি। ক্রেডিটও দেওয়া হয়নি। রিটুইট করুন, খবরটি ছড়িয়ে দিন। যাতে ওরা আর সহজে পার না পেয়ে যেতে পারে।’

যদিও গণমাধ্যমে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) জানিয়েছে, এই চুরির কোনও তথ্য তাদের কাছে নেই। তবে ইতিমধ্যেই #IPLAnthemCopied হ্যাশট্যাগ টুইটারে ট্রেন্ডিং হয়ে গেছে।

Hey guys, @IPL has plagiarised my song “Dekh Kaun Aaya Waapas” and created “Aayenge Hum Wapas” as this years anthem without credit or consent. I request my fellow artists and friends on twitter to RT this tweet for awareness, they can not get away with this. @DisneyPlusHS https://t.co/GDNFeyhXR5