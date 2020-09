কোহলির ‘অনাকাঙ্ক্ষিত’ রেকর্ডে আফগান তরুণ

সবশেষ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে আলোড়ন তুলেছিলেন আফগানিস্তানের ১৮ বছর বয়সী তরুণ উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান রহমানউল্লাহ গুরবাজ। মাত্র ১৮ বলে হাফসেঞ্চুরি করে গড়েছিলেন রেকর্ড। সাহসী ব্যাটিংয়ে খুলনা টাইটানসকে বেশ কয়েকটি ম্যাচে উড়ন্ত সূচনা এনে দিয়েছিলেন তিনি।

ফলে বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের তার নামটা ভালোভাবেই মনে থাকার কথা। এবার সেই গুরবাজ নিজের নাম তুলেছেন এক অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডে। যে রেকর্ডের শুরুটা আবার করেছিলেন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি।

বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট শাপাগিজা ক্রিকেট লিগে অ্যামো শার্কসের বিপক্ষে ৫০ বলে ৯৯ রানের ইনিংস খেলেছেন কাবুল ঈগলসের গুরবাজ। সঙ্গে সামিউল্লাহ শিনওয়ারি ১৮ বলে ৪৪ ও আজমতউল্লাহ ওমরজাই ২৩ বলে ৪১ রান করলে ২২৩ রানে সংগ্রহ প্রায় ঈগলস। পরে শার্কসের ইনিংস ১৬২ রানে থামলে ৬১ রানের জয় পায় গুরবাজের দল।

তবে ঘটনা এখানে নয়। টি-টোয়েন্টিতে নিজের ষষ্ঠ হাফসেঞ্চুরিকে প্রথম সেঞ্চুরিতে রূপ দিতে পারেননি গুরবাজ। যার দায় তিনি নিজের দূর্ভাগ্যকেও দিতে পারেন। কেননা তিনি যখন আউট হন, তখনও বাকি ছিল ইনিংসের ৪৫টি বল। তবু সেঞ্চুরি করতে পারেননি রানআউটের মাধ্যমে ইনিংসে সমাপ্তি ঘটায়।

কাবুল ঈগলসকে উড়ন্ত শুরু এনে দিয়ে ১২.৩ ওভারের সময় দলীয় ১২৩ রানের মাথায় আউট হন গুরবাজ। তার নামের পাশে তখন ৫০ বলে ৬ চার ও ৮ ছয়ের ৯৯ রানের ইনিংস। অথচ রানআউটে কাঁটা পড়ায় সেঞ্চুরি হয়নি ঈগলস অধিনায়কের।

টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ৯৯ রানের মাথায় রানআউট হওয়া বিশ্বের তৃতীয় ব্যাটসম্যান রহমানউল্লাহ গুরবাজ। তার আগে ২০১৩ সালের আইপিএলে বিরাট কোহলি এবং ২০১৭ সালের বিগ ব্যাশে মার্কাস স্টয়নিস ব্যক্তিগত ৯৯ রানের সময় হয়েছিলেন রানআউট।

এর মধ্যে কোহলির ইনিংসটি ছিল আবার বেশ নাটকীয়। দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের বিপক্ষে সেই ম্যাচের ১৯তম ইনিংসে কোহলির সংগ্রহ ছিল ৭৬ রান। শেষ ওভারের প্রথম ৫ বলে ২২ রান করে ফেলেছিলেন তিনি। ফলে স্কোর দাঁড়ায় ৯৮। কিন্তু শেষ বলে দুই রান নিতে গিয়ে রানআউট হয়ে যান তিনি। ফলে থামতে হয় ৯৯ রানেই।

