একটি বল মিস করার জন্য যুবরাজের ধন্যবাদ পেলেন তেওয়াতিয়া

টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার পর এখনও দু’সপ্তাহও কাটেনি, একের পর এক দুরন্ত ম্যাচের সাক্ষী হয়ে থাকছে এবারের আইপিএল। রোববার শারজায় কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের বিপক্ষে রাজস্থান রয়্যালসের ম্যাচও ছিল এককথায় আইপিএল ক্লাসিক।

কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব স্কোরবোর্ডে তুলল ২২৩ রান। আর রয়্যালস সফলভাবে রান তাড়া করে শেষপর্যন্ত জিতেও গেল সেই ম্যাচ। পাশাপাশি আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের নজিরও গড়ে ফেলল তারা।

তবে এসবের থেকেও ম্যাচে আলাদাভাবে নজর কেড়েছেন রাহুল তেওয়াতিয়া। সাঞ্জু স্যামসন দলের জয়ের ভিত গড়লেও মূল্যবান সময়ে ৩১ বলে ৫০ রান করে দলকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিলেন রাহুলই। এর মধ্যে আবার যুবরাজের এক ওভারে ছয়টি ছক্কা মারার স্মৃতিও উসকে দিলেন।

ক্যারিবিয়ান তারকা শেলডন কটরেলকে নিজেদের ইনিংসের ১৮তম ওভারে পাঁচটি ছক্কা মারেন রাহুল তেওয়াতিয়া। মাঝে একটি বলে কোনও রান আসেনি। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই যুবরাজের ইনিংসের প্রসঙ্গ টেনে আনেন।

কেউ আবার মজার মিমও তৈরি করেন। এমনকি টুইট করেন খোদ যুবরাজ সিংও। মজা করেই ধন্যবাদ জানান, ওই একটি বল মিস করার জন্য ধন্যবাদ। রাহুলের ইনিংসের প্রশংসা করেছেন বিরেন্দর শেবাগও।

Mr @rahultewatia02 na bhai na thanks for missing one ball ! What a game congratulations to rr for a spectacular win !!! #RRvKXIP @mayankcricket great knock @IamSanjuSamson brilliant ! — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 27, 2020

এদিকে, ম্যাচ হারলেও নজর কেড়েছেন কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের দুই ক্রিকেটার। প্রথমজন, ওপেন করতে নেমে শতরান করা মায়াঙ্ক আগরওয়াল এবং দ্বিতীয়জন, ফিল্ডিংয়ের সময় অসাধারণ একটি ওভার বাউন্ডারি বাঁচানো ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার নিকোলাস পুরান।

This is the best save I have seen in my life. Simply incredible!! #IPL2020 #RRvKXIP pic.twitter.com/2r7cNZmUaw — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 27, 2020

পুরানের ওই সেভটির প্রশংসায় রীতিমতো পঞ্চমুখ নেটিজেনরা। এমনকি প্রশংসা করে টুইট করেছেন খোদ শচিন টেন্ডুলকারও।

Tewatia mein Mata aa gayi.

What a redemption. Such is cricket and such is life, changes within minutes. — Virender Sehwag (@virendersehwag) September 27, 2020

