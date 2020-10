এবার ‘ম্যানকাড’ করলেন না অশ্বিন, জানালেন ‘এটাই শেষ ওয়ার্নিং’

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) ক্রিকেটের ২০১৯ সালের আসরে অন্যতম আলোচিত ঘটনা ছিল ‘ম্যানকাডিং আউট’। যেখানে বোলিং করার আগেই পপিং ক্রিজ ছেড়ে বেড়িয়ে যাওয়ায় রাজস্থান রয়্যালসের ব্যাটসম্যান জস বাটলারকে ম্যানকাড আউট করেছিলেন কিংস এলেভেন পাঞ্জাব অধিনায়ক রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

ক্রিকেটের নিয়মের মধ্যে থেকেই সেই আউট করেছিলেন অশ্বিন। কিন্তু খোদ ক্রিকেটের সবচেয়ে প্রাচীন সংস্থা মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি) পর্যন্ত অশ্বিনের ঐ ঘটনাকে ক্রিকেটের স্পিরিট বিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। এমসিসির ঐ কমিটিতে ছিলেন আইপিএলের দল দিল্লি ক্যাপিট্যালসের কোচ রিকি পন্টিং। যার অধীনে এবারের আসরে দিল্লিতে খেলছেন অশ্বিন।

আইপিএলের এবারের আসর শুরুর আগেই পন্টিং নিশ্চিত করেছিলেন, অশ্বিন আর ম্যানকাড করবেন না। কোচ হিসেবে পুরোপুরি দায়িত্ব নিয়েই যে তিনি করেছেন এই মন্তব্য, তার প্রমাণ পাওয়া গেলো সোমবার দিল্লি ক্যাপিট্যালস ও রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর মধ্যকার ম্যাচে। যেখানে নিশ্চিত সুযোগ পেয়েও ম্যানকাড করেননি দিল্লির অফস্পিনার।

ঘটনা ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসের তৃতীয় ওভারের চতুর্থ ডেলিভারির আগে। দিল্লির করা ১৯৬ রানের জবাবে নিজেদের ইনিংসের ২.৩ ওভার শেষে ১৮ রান করেছিল ব্যাঙ্গালুরু। বাঁহাতি ওপেনার দেবদূত পাড্ডিকাল ৪ বলে ৩ রান নিয়ে তখন স্ট্রাইকে। অপরপ্রান্তে ছিলেন ১১ বলে ১২ রান করা অ্যারন ফিঞ্চ। চতুর্থ ওভারটি করছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

সেই ওভারের চতুর্থ ডেলিভারি করার সময় নিজের রানআপ ও অ্যাকশনের প্রায় অর্ধেকের বেশি শেষ করে দাঁড়িয়ে যান অশ্বিন। দেখা যায় পপিং ক্রিজ ছেড়ে অনেক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন নন স্ট্রাইকার অ্যারন ফিঞ্চ। যার ফলে ম্যানকাড করার সহজতম সুযোগ পেয়ে যান অশ্বিন। তবে তিনি আর এবার তা করেননি। বরং হালকা মজার ছলে সতর্ক করে দিয়েছেন ফিঞ্চকে।

অশ্বিনের এই ম্যানকাড না করার ঘটনা আলোড়ন তুলেছে আইপিএলসহ পুরো ক্রিকেট বিশ্বে। এই ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। কেউ কেউ বলছেন, গত আসরের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েছেন অশ্বিন। আবার কারও কারও ধারণা রিকি পন্টিংয়ের ছোঁয়ায় বদলে গেছেন এ অফস্পিনার।

তবে আসল ঘটনা ভিন্ন। মূলত ব্যাটসম্যানদের শেষবারের মতো সতর্ক করতেই এবার ম্যানকাড করেননি অশ্বিন। যা তিনি জানিয়েছেন টুইটারে। ম্যাচের পর তিনি লিখেছেন, ‘বিষয়টা পরিষ্কার করি। এটা ২০২০ সালের প্রথম এবং শেষ ওয়ার্নিং ছিল। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিলাম। পরে আবার আমাকে দোষারোপ করবেন না। তবে যাইহোক, অ্যারন ফিঞ্চ এবং আমি খুব ভালো বন্ধু।’

Let’s make it clear !! First and final warning for 2020. I am making it official and don’t blame me later on. @RickyPonting #runout #nonstriker @AaronFinch5 and I are good buddies btw.#IPL2020